Si todavía no te has iniciado en el estampado setentero por excelencia, con este conjunto veraniego te atreverás con todas sus versiones.

Cecilia Franco

El estampado 'retro' se coló en nuestro armario la pasada temporada con una finalidad, conseguir que todas y cada una de nosotras encontráramos en este mundo de colores la versión que mejor encajara con nuestro estilo. Aunque Instagram ha sido desde los inicios de esta tendencia la principal fuente de inspiración, es cierto que todavía hay ciertas dudas a la hora de invertir en este tipo de prendas. Pero ahora que se acerca el verano y las combinaciones más atrevidas, lo único que tenemos claro es que si todavía no te has animado con este estampado, Lucía Bárcena va a conseguir que finalmente caigas rendida a esta propuesta setentera.

Puede que a simple vista este mundo lleno de color y formas sea complicado de combinar. Sin embargo, 'influencers' como Lucía Bárcena nos han dado una verdadera lección magistral de todo el potencial que podemos encontrar entre los colores más vivos.

De hecho, Lucía desde que ha dado comienzo la temporada primaveral ha apostado por las prendas de color más llamativas y ha desbordado energía positiva con el chaleco de punto de Parfois. Pero si gracias a sus descubrimientos muchas de nosotras nos iniciamos en esta tendencia multicolor a nuestro estilo, la verdad es que con la idea de su último post confirmamos el retorno oficial de este estampado en la versión verano más cómoda.

El look en cuestión, aunque a simple vista parece un vestido, por lo bien que ha fusionado ambas piezas, lo cierto es que esta propuesta es un dos piezas. Este top de escote asimétrico y volante, y esta falda midi de paneles es de la firma María de la Orden, y es ideal estés o no embarazada

Lucía con esta propuesta avanza las tendencias indiscutibles de las que no podremos escapar este verano. Pero lo cierto es que con estos descubrimientos encontrarás la combinación que andabas buscando. Ya no tienes excusas para iniciarte en esta tendencia, pero sí las tienes para con ambas piezas juntas o separadas, jugar y crear cientos de looks veraniegos que, por sus colores, lograrás potenciar tu anhelado bronceado. ¿Lista para un verano setentero repleto de colores vibrantes?