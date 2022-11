Al mismo tiempo que Netflix estrena la nueva temporada de 'The Crown', la princesa de Gales ha brillado con un vestido de color caqui de Mango y el tradicional 'poppy' británico.

SILVIA VÁZQUEZ

No es ningún secreto que Kate Middleton es una auténtica fan de la moda española. La duquesa de Cambridge guarda en su vestidor diversas piezas con etiqueta 'made in Spain' (con mención especial a Zara, su favorita en el terreno 'low cost'), un repertorio que acaba de ampliar al añadir a su armario su primer vestido de Mango, una firma con la que, curiosamente, nunca antes se había dejado ver en actos oficiales.

El de este miércoles estaba relacionado con la salud mental perinatal, un asunto con el que está muy involucrada desde que entró a formar parte de la monarquía inglesa. En concreto, se ha trasladado hasta Uxbridge, un pueblo al oeste de Londres, para conocer el Centro Infantil Colham Manor y hablar en primera persona tanto con las madres como con los profesionales sanitarios que las tratan.

Su visita ha coincidido con el estreno de la 5ª temporada de 'The Crown' en Netflix, una de las entregas más esperadas de la producción, no solo por el reciente fallecimiento de su gran protagonista en la vida real, la reina Isabel II, sino también porque se centra en los años 90, una época turbulenta y en muchos casos ocultada por la propia familia real en la que el matrimonio de Lady Di y el entonces príncipe Carlos acapara casi todos los minutos de los capítulos. Kate Middleton no aparece todavía en la serie, pero sí lo hará en la 6ª temporada, que ya ha comenzado su rodaje, en la que está previsto que se ahonde en su historia de amor con el príncipe Guillermo y, quizás, en sus conflictos con Meghan Markle.

Volviendo a cuestiones de moda, cabe destacar que el vestido que ha escogido -de punto de canalé, corte 'midi', falda evasé y cuello perkins- tiene un precio de 29,99 euros, aunque está prácticamente agotado en la web de Mango (ojo, todavía puede haber sorpresas en las tiendas físicas).

El 'uniforme' de Kate para los meses de frío

Para redondear su estilismo la princesa de Gales ha apostado por una de sus fórmulas preferidas en esta época del año: el 'total look' en un solo tono, una apuesta estética a la que no deja de recurrir en los últimos días. En este caso ha optado por un nuevo abrigo verde oliva de cashmere y con silueta estructurada de la firma Hobbs, unos salones de ante de Gianvito Rossi y una cartera de Jimmy Choo. Además, ha añadido un cinturón con hebilla cuadrada (uno de los trucos preferidos de la reina Letizia para estilizar su figura) y unos pendientes de citrinos de Kiki McDonough.

Solo unos días antes, eligió un 'outfit' muy similar para presidir su primer partido como embajadora de la Rugby Football League, un cargo en el que sustituye al príncipe Harry. Y no es casualidad que ese día se decantara por el rojo como Pantone principal: se trata de un guiño al equipo británico, que es conocido como Las Rosas Rojas de Inglaterra. Eso sí, esta vez en lugar de vestido lleva un conjunto de jersey de Gabriela Hearst + falda plisada de CO.

Y eso no es todo. En esta misma semana Kate Middleton brilló con un tercer look monocromo, aunque en esa ocasión fueron sus pendientes de Accessorize (de menos de 10 euros) los que acapararon toda nuestra atención durante su visita al pueblo de Scarborough para apoyar el desarrollo de organizaciones relacionadas con la salud mental de los jóvenes. Su elección fue el cámel, con un vestido de Gabriela Hearst con un patrón muy similar al de Mango, un abrigo de Max&co y accesorios a tono.

El hilo conductor de estos tres estilismos es el pin de la 'Remembrance Poppy', una amapola roja con gran significado en los países de la Commonwealth, ya que homenajea a los caídos y recuerda el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la población civil en tiempos de guerra. El día oficial es el 11 de noviembre, señalado en el calendario de Gran Bretaña como el Remembrance Day, no obstante los 'royals' lucen esta flor durante buena parte del mes.