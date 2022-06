Kate Middleton logra con una blazer blanca de Zara y un bolso de Massimo Dutti un look working perfecto

Sobria y elegante, Kate Middleton nos ha aleccionado sobre el poder de una chaqueta blanca y accesorios a juego (y todos 'made in Spain').

Clara Hernández

Una blazer versátil y atemporal es una de las prendas esenciales y más rentables de cualquier fondo de armario, como Kate Middleton o innumerables 'royals', 'trend setters' y marcas lo han demostrado temporada tras temporada. Sin embargo, si durante el invierno son los tonos oscuros los que encabezan las grandes propuestas, con el negro como gran favorito y salvavidas de los looks más diversos, la llegada de la primavera marca nuevas tonalidades. Y este año el blanco es el mundo de las chaquetas es la estrella.

Poco después de que Meghan Markle iluminara su viaje a Holanda por los Juegos Invictus con un impecable traje blanco de Valentino, de que Eva González nos aleccionara sobre la eficacia salvavidas de una chaqueta blanca (la suya era Zara) para elevar un look casual con vaqueros rotos, de que Vicky Martin Berrocal la incluyera como clave de su nueva colección de Victoria y de que Tamara Falcó optara por esta misma prenda, en su versión más elegante, cruzada y con una botonadura triple (de Sophie and Lucie) para acudir a 'El Hormiguero', Kate Middleton ha brillado también con blazer blanca para completar un 'look working' impecable y sobrio.

¿Necesitas una receta segura para acertar en tus looks de oficina? Toma nota del estilismo que la duquesa de Cambridge ha utilizado este miércoles para visitar Little Village Brent, una asociación benéfica de Londres destinada a ayudar a la población infantil.

Kate Middleton ha logrado un look de 10, cómodo, fácil y luminoso, con algunas prendas que seguro que tienes en tu armario: pantalones oscuros tipo sastre (el suyo, con efecto piernas infinitas gracias a su talle alto que marca la cintura y cadera, y luego cae recto con un ligero estilo evasé), top blanco con cuello redondo y blazer del mismo color 'made in Spain' de Zara, una de las firmas habituales de su amario.

La pieza en cuestión es la que Zara ha bautizado como 'blazer larga de solapa invertida', está disponible en cinco colores (además de blanco, en fucsia, azul turquesa, verde y amarillo) y tiene un precio de 39,95 euros.

¿Quieres añadir dosis de sofisticación? Los accesorios tienen la clave. Así, la esposa del príncipe Guillermo ha añadido unos zapatos de salón de tacón alto en el mismo tono azul marino del pantalón, confeccionados en ante (uno de los modelos más habituales en su zapatero) y, como joya, su precioso anillo de compromiso, protagonizado por diamantes y zafiro azul de Garrard & Co, que perteneció a Lady Di.

Atención, porque además de la chaqueta, Kate Middleton ha elegido otra pieza 'made in Spain'. Se trata de un bolso pochette trenzado de piel en color blanco de la firma Massimo Dutti. Puedes encontrarlo en la tienda oficial por 99,95 euros.

No es la primera vez que la británica emplea una chaqueta blanca para completar su look. De hecho, hace solo unas semanas lucía un traje pantalón blanco completo de Alexander McQueen para visitar la Shortwood Teacher's College en Kingston. A diferencia de aquelLa chaqueta, que tenía solapas, la actual es de corte limpio y con cuello de pico.

