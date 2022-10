Kate Middleton se desprende del luto entre ramos de flores y bebés recién nacidos (y con un vestido de las rebajas) 

La nueva princesa de Gales deja atrás los 'total looks' en negro y se pasa al color mostaza (luminoso, favorecedor y rebajado), durante su visita a la unidad de maternidad del hospital de Surrey.

GALA FERNÁNDEZ

Una vez superado el periodo de luto establecido, la familia real británica ha comenzado ya a asumir las funciones de sus nuevos roles, una tarea en la que Kate Middleton ha demostrado que, pese a su recién estrenado título de princesa de Gales, sigue muy comprometida con las causas que le interesaban en su papel de duquesa de Cambridge. Uno de ellos es la maternidad, motivo que este miércoles la ha llevado hasta la unidad de maternidad del Royal Surrey County Hospital, situado en la ciudad de Guildford, a unos 50 kilómetros al sureste de Londres.

La esposa del príncipe Guillermo, actual heredero al trono de Inglaterra, ha sido recibida con un ramo de flores a su llegada al hospital, donde ha recorrido las instalaciones para conocer de primera mano el trabajo que realizan los sanitarios con las mujeres afectadas por enfermedades mentales durante los periodos pre y posnatal. Durante su visita Kate no se ha resistido a acunar entre sus brazos a uno de los bebés recién nacidos que se encuentran en el hospital, regalándonos una de esas estampas tan naturales que suele dejarnos en sus actos oficiales.

Ella misma se ha sincerado acerca de su experiencia con la maternidad en diferentes ocasiones, admitiendo que "es un desafío", que la llegada de sus tres hijos han estado llenos de "momentos de incertidumbre" y que la conciliación con el trabajo no es fácil: "Me siento culpable, y cualquiera madre que diga que no, en realidad está mintiendo", aseguró al respecto en una entrevista.

Entrando ya en cuestiones de moda, su look de hoy parece marcar un punto de inflexión en su vestuario después de casi un mes en el que el negro ha sido el color más repetido de sus apariciones, debido al fallecimiento de la reina Isabel II.

Su elección ha sido un vestido de color mostaza perfecto para el entretiempo, con manga corta, escote moderado, falda midi plisada y cinturón a juego. Lo firma Karen Millen y actualmente está de rebajas (su precio ha pasado de 285 a 228 euros). Unos salones de Rupert Sanderson en color azul marino y una cartera de mano a tono de Emmy London redondean el conjunto, que ha acompalado con unos pendientes de diamantes de la joyería Emily Mortimer.

Este 'outfit' parece dar el pistoletazo de salida a una nueva etapa de la Corona británica. Con el ascenso al trono de Carlos III, Kate Middleton se ha convertido en la futura reina de Inglaterra y, aunque continúa siendo duquesa de Cambridge y es además la nueva duquesa de Cornualles, el título que más carga simbólica tiene para ella es, sin duda, el de princesa de Gales ya que será la primera mujer reconocida como tal desde la muerte de Lady Di, en 1997 -Camilla nunca quiso usar este título, aunque tras su matrimonio con Carlos III le pertenecía-.