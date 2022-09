La risa de Kate Middleton y su enésimo look impecable de luto (y lujo) tras el funeral de la reina Isabel II

Las primeras fotos de los ya herederos al trono de Inglaterra después del funeral de la reina nos muestran a una Kate Middleton sonriente, agradecida y con un nuevo estilismo 'total black' perfecto.

Es época de cambios en Reino Unido. El fallecimiento de la reina Isabel II ha dado lugar a un relevo generacional en la corona británica que sitúa al príncipe Guillermo y a Kate Middleton en la primera línea de sucesión. Son los nuevos duques de Cornualles y Cambridge y todavía están a la espera de recibir el título de príncipes de Gales, un distintivo con especial carga simbólica para ella, ya que será la primera reconocida princesa de Gales desde la muerte de Lady Di, en 1997 (Camilla nunca quiso usarlo, aunque tras su matrimonio con Carlos III le pertenecía).

Después de doce días de luto oficial, Inglaterra ha recuperado la normalidad tras la muerte de su soberana; no obstante, la familia real ha alargado su particular periodo de luto hasta una semana después de su multitudinario funeral. De acuerdo con el comunicado de Buckingham, durante estos días las banderas permanecerán a media asta en las residencias reales y no se espera que los 'royals' asistan a compromisos oficiales.

Sin embargo, este jueves hemos podido ver a William y a Kate de nuevo ante las cámaras. Su reaparición en público se ha producido antes de lo previsto y por un buen motivo: reunirse en el castillo de Windsor con los voluntarios y el personal que trabajaron en las labores relacionadas con el sepelio de la reina Isabel II para agradecerles su esfuerzo en unas jornadas históricas para el país.

Como muestran las fotos, durante el encuentro la nueva princesa se ha mostrado tan encantadora como es habitual; no en vano está considerada la 'royal' favorita de los británicos (según revelaba hace poco una encuesta del Times) y también una de las mujeres más elegantes de las monarquías europeas, una cuestión que en los últimos días ha vuelto a copar titulares mientras sus looks de luto eran observados al detalle.

Kate Middleton siempre ha superado con nota ese examen y esta vez ha vuelto a hacerlo con un abrigo negro, largo, estructurado y con botones dorados que lleva el sello de Dolce & Gabbana. Lo ha combinado con salones de tacón a tono de Gianvito Rossi y con unos pendientes de perlas, el tipo más adecuado de joyas según marca el protocolo para los días de luto. De esta forma ha prescindido de las grandes piezas del joyero real con las que ha homenajeado a Isabel II en los últimos días.

Por su parte, el príncipe Guillermo ha lucido un traje oscuro con su pertinente corbata negra. Recupera así su atuendo de trabajo habitual después de estos días en los que ha vestido el uniforme militar para despedirse de su abuela, algo que su hermano el príncipe Harry y su tío el príncipe Andrés no pudieron hacer.