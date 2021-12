Hemos visto a Jennifer Lopez con un vestido blanco de plumas y de nuevo nos ha impresionado

Su look para celebrar la Navidad ha sido épico.

Julia García

Ha habido que esperar cuatro días hasta saber cuál ha sido el look elegido por Jennifer Lopez para celebrar la Nochebuena… y con quien la ha pasado. Su armario nos chifla, pero no podemos remediarlo: estamos enganchadas a ‘Bennifer’, la peli romántica del año 2021.

No ha sido con su chico con el que ha disfrutado del fin de semana de Navidad, sino haciendo de anfitriona con un grupo de amigos entre los que estaba su peluquero de confianza, Chris Appleton, que ha sido quien nos ha mostrado el vestidazo de novia inspirado en los años 20 del siglo pasado con el que la neoyorkina ha deslumbrado una vez más.

No sabemos si será una indirecta a Ben Affleck, pero lo cierto es que parece haberle cogido el gusto a los vestidos blancos JLo. No pasó por el altar con Alex Rodriuez pero sí la vimos de novia en la película que estrenará el día de San Valentín, ‘Marry me’, donde se casa con Owen Wilson después de romper con una estrella del rock interpretada por Maluma. y ahora, por Nochebuena, nos ha regalado otro look con el que podemos hacernos una muy buena idea de cómo sería la JLo novia del 2022 en la vida real…

El vestido en cuestión es un diseño de la colección primavera verano 2020 de Ralph & Russo (en la que celebraron sus diez años en el mundo de la moda) que nos hace viajar de lleno a la época del cancán, sobre todo por las plumas con las que está rematado el vestido de la firma australiana desde las rodillas hasta los pies.

El resto de la pieza es minimalista, en blanco liso y con escote halter, a excepción del cuello, en el que luce un adorno en forma de collar de brillantes. Por la espalda, además, cuelga un lazo que decora la parte posterior del vestido de alta costura de auténtica diva. Puro glamour. Muy JLo.

Poco o nada le hace falta a una prenda así para brillar, y tal cual lo entendió la artista, que prefirió reducir al mínimo los complementos (pendientes y algún anillo tan solo) y optar por un peinado discreto y natural. En concreto, lució su melena castaña con un semirrecogido peinado con raya al medio que dejaba el flequillo caer a ambos lados de la cara.

Ya estamos deseando saber que se pondrá para despedir el año y dar la bienvenida al 2022…