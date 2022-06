La reina de los jeans no deja de ilustrarnos sobre nuevos modelos de vaqueros, pero hay uno gris que siempre recupera por razones obvias. Una pista: wide leg.

Clara Hernández

La colección de vaqueros de Jennifer Lopez no deja de ampliarse temporada tras temporada con modelos que no solo imponen tendencia (o se adelantan a esta), sino que mejor se adaptan a su silueta, siempre aportando un plus de feminidad.

Tras lograr que miráramos los vaqueros pitillo con nuevos ojos, demostrando que, pese a haber estado desterrados de las colecciones, no hay nada como ellos para marcar curvas y brillar, o aleccionarnos sobre cómo conseguir que los de tipo 'slouchy' nos hagan estar divinas, la artista se ha paseado este lunes junto a su hija, Emme, con el jean gris que, atención, la reina del Bronx (y del denim) no deja de repetir, lo que no puede significar más que dicha prenda figura en el prestigioso top de los vaqueros favoritos de su armario. Y no es extraño, porque entre sus muchas virtudes figuran, además de hacer culo perfecto, algo que comparte con los pitillo, un efecto pierna infinita que, si lo unimos a unas sandalias de plataforma puede elevarnos sobre el asfalto, el bien y el mal.

De nuevo, en esta ocasión Jennifer Lopez ha optado por un look de básicos para fascinarnos y dejar claro que unos vaqueros que nos sientan bien necesitan muy poco para convertirse en la estrella de nuestros estilismos en cualquier estación.

En su caso, el modelo que luce presenta una silueta 'wide leg' o pierna ancha, y entalla cintura (que es muy alta) y cadera para después ir ensanchando hasta terminar acampanados y setenteros. Y esa es la receta infalible para hacernos ganar centímetros.

En color gris y con costuras frontales y bonitos trenzados a la altura de la cadera, llevan la firma de Grey Ant. Desgraciadamente no están ya a la venta aunque hay buenas noticias: sí puedes encontrar modelos similares en las colecciones de otras firmas (y al final de esta noticia, en la galería que muetra los vaqueros que más se llevan esta temporada, encontrarás más de uno).

¿Cómo combinarlos? Una camisa blanca es un acierto seguro, confirma Jennifer Lopez, que lo hace con una blusa de ese color con lazo al cuello, un detalle que ha protagonizado muchos de sus estilismos este invierno. Con anterioridad, la artista combinó estos mismos vaqueros con camiseta blanca de manga corta o con jersey liso negro, sin más.

Jennifer Lopez ha aparecido con este look junto a Ben Affleck y Emme, con quien hace unos días compartía una actuación musical en la Gala Blue Diamond de la LA Dodgers Foundation. Fue entonces, y por primera vez, cuando presentó a Emme con género neutro, algo que han aplaudido las redes.

