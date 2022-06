Las redes han aplaudido el lenguaje inclusivo de la artista para referirse a Emme en su última actuación juntas sobre un escenario.

Julia García

En febrero de 2020, Jennifer Lopez y Shakira celebraron una auténtica fiesta latina en la final de la Super Bowl. Aunque JLO afirmara recientemente en el documental Halftime que aquello "fue la peor decisión del mundo", lo cierto es que la actuación de ambas divas será recordada durante años como una de las mejores de la historia que han tenido lugar en los descansos de este macroevento deportivo. Y no solo porque las cantantes lo dieron todo juntas y por separado, sino porque se vivió también entonces un momento muy especial cuando sobre el escenario apareció Emme Maribel Muñiz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Vestida completamente de blanco acompañada de un coro de niñas, a sus 11 años demostró que el arte lo lleva en las venas y no mostró ningún tipo de nervios al interpretar con su famosa madre parte del Let's get loud así como un pequeño fragmento de Born in the U.S.A de Bruce Springsteen.

Dos años después de aquello, Emme parece seguir queriendo dedicarse a la música. Hace unos días, Jennifer López actuó en la Gala Blue Diamond de la LA Dodgers Foundation, un acto con fines benéficos cuyo objetivo era recaudar fondos para ayuda médica y educativa para colectivos desfavorecidos en el que Emme también estuvo presente.

En un momento de la actuación de la cantante, esta quiso estar acompañada por Emme, a quien se refirió con género neutro para sorpresa de los presentes. "Elle está muy ocupade, llene de reservas en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos", comenzó diciendo JLO sobre su "hije", quien no se siente identificada con los géneros masculino ni femenino. "La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y ahora le pido que cante conmigo todo el tiempo y nunca quiere. Así que esta es una ocasión muy especial", explicó en su presentación.

Tras estas palabras utilizando un lenguaje inclusivo por el que ha recibido el aplauso unánime en las redes sociales, Emme subió al escenario con un conjunto de color fucsia formado por camisa, pantalón y calcetines a juego que combinó con una gorra negra y unas botas, y emocionó a los presentes con su madre al interpretar juntas los mismos temas que ya cantaron en la Super Bowl, además de la canción A Thousand Years, de Christina Perri.