Jennifer Lopez demuestra que el blanco es su color con traje y peinado noventero

Un tres piezas al que le ha restado seriedad con un moño que seguro llevaste hace tres décadas.

Julia García

Le ha cogido el gusto al blanco Jennifer Lopez. La artista neoyorquina, todavía con su boda por todo lo alto con Ben Affleck en la retina —de ella, de los cientos de invitados que acudieron vestidos de dicho color y de sus millones de fans— ha vuelto a escoger el color de la pureza para su último estilismo, el espectacular traje en el que acaba de enfundarse.

De la mano de su estilista, Rib Zangardi, JLo ha demostrado la inigualable versatilidad del blanco en el armario, un tono que se adapta a todos los estilos y contextos como ningún otro. Sí, también a la sastrería femenina. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los colores favoritos, por no decir el único preferido, de Jennifer López en los últimos tiempos. No solo por la boda, ya nos dio varios ejemplos con vestido antes. Varios de ellos, además, en la línea de espectacularidad de este look creado por Fendi.

Ya sabemos que no hay evento al que acuda en el que Jennifer Lopez no deje su sello de diva… y de mujer vanguardista. Quizá no tanto por llevar este o aquel vestido o traje, pero sí por detalles cómo combinar un traje como este de Fendi con un peinado noventero que seguramente asocies, sobre todo si viviste aquella época, a contextos para nada formales. Hablamos del recogido con un moño “a churritos” —no se nos ocurre expresión más certera que esta para describir el citado peinado—.

Pero es que, además del look beauty retro sorprendente —no tanto en JLo, que de la mano de Chris Appleton, su peluquero de confianza, suele recuperar peinados de los dosmil y de los noventa—, es también muy original la pieza de sastrería de Fendi con la que ha triunfado en la Grameen America's Raising Latina Voices, una gala organizada por la organización sin ánimo de lucro Grameen America, de la que es embajadora desde hace poco tiempo.

El traje de la casa italiana elegido por Jennifer Lopez para la ocasión bien podría ser el look de una novia del 2022, pero ella lo ha llevado en clave empresarial. Y también encaja a la perfección. No es para menos teniendo en cuenta lo sofisticado de esa combinación entre la americana cropped, la blusa blanca y el chaleco del mismo tono que la americana (blanco roto), y la elegancia del pantalón de corte recto y holgado, como mandan los cánones de la sastrería en los tiempos que corren.

Un cinturón mini, también de Fendi, ajusta la cintura de Jennifer Lopez, que además ha llevado un bonito bolso de mano de Charles&Keith y joyas de Tiffany&Co para completar otro look de matrícula de honor.