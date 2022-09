Jennifer Lopez comparte nuevas fotos y los detalles más esperados de su sonada boda con Ben Affleck

La artista ha desvelado cómo vivió su gran día y todas las horas previas en una especie de diario que ha hecho público a través de su newsletter.

"A las seis y cuarenta y cinco del sábado veinte de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida. Estaba pasando".

Así ha relatado Jennifer Lopez cómo vivió el pasado 20 de agosto su gran boda con Ben Affleck en la casa propiedad de este en Savanah, Georgia. Ha sido en su newsletter donde ha querido compartir su álbum de fotos más especial y contar algunos de los detalles de esta cita tan esperada desde hace más de dos décadas apenas unos días después de denunciar públicamente el “robo” de un momento íntimo por la filtración de un video del enlace. Por el momento solo habíamos tenido oportunidad de ver los tres increíbles vestidos que Ralph Lauren creó para ella -desde el impoluto diseño con falda de pañuelos hasta el que iba repleto de perlas pasando por el que contaba con un atrevido escote en forma de lágrima- pero había mucha más tela que cortar. Ahora que su segunda luna de miel por Italia ha llegado a su fin han decidido hacer recapitulación de todo lo que ocurrió no solo en la boda, también en las horas previas.

"Había llovido al atardecer todos los días de esa semana. Todos estaban preocupados por el calor, los bien llamados 'bichos del amor', los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etc., sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaron casi. en el momento justo cada día a la hora exacta en que se suponía que la ceremonia comenzaría ese sábado", ha contado JLo, quien además ha confesado que en los días anteriores tanto ella como Ben sufrieron un "virus estomacal" del que afortunadamente mejoraron antes de la ceremonia.

Su boda soñada 20 años después

"Ben y yo nos reímos la noche anterior sobre volver a casarnos a nuestra edad. Ambos habíamos estado casados antes y ya no somos exactamente niños, pero de alguna manera ahora parecía la única edad que tenía sentido", ha desvelado Jennifer Lopez antes de explicar el por qué de algunas de las cosas que se vivieron el día del enlace que tenían que ver con lo que habían planificado juntos hace dos décadas: "Ben y yo hablamos de True Companion de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir (…). Cuando el mayor de nuestros hijos terminó su caminata, Marc comenzó True Companion, una canción que escuchamos juntos por primera vez lo que parecía ser ayer y una eternidad, y la vida llegó, extraña, hermosa, misteriosa y completó el círculo", ha narrado.

Una romántica sorpresa que no pudo tener mejor desenlace. “Cuando (Ben Affleck) me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, del que quieres no despertar nunca (…). Cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor".

"Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices. Una felicidad ganada con tanto esfuerzo que es aún más dulce por el viaje que vino antes", ha sentenciado Jennifer Lopez, quien ha basado en la presencia de sus respectivos hijos (ella es madre de Max y Emme junto a Marc Anthony y Ben Affleck tiene junto a Jennifer Garner a Violet, Samuel y Seraphine) gran parte del motivo de su felicidad.

"Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos respaldaran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo", ha explicado.