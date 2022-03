Isabel Preysler y su elegante manera de llevar pantalón de campana a los 70

La madre de Tamara Falcó nos ha dado una genial idea para lucir una blazer de manera diferente.

Julia García

Isabel Preysler ha disfrutado junto a Mario Vargas Llosa de una de las grandes aficiones del escritor, los toros. Ambos han acudido a la Feria del Milagro de Illescas, localidad toledana limítrofe con la Comunidad de Madrid.

Para la ocasión, la empresaria ha elegido un look que en realidad es poco taurino. De hecho, es más bien todo lo contrario: un outfit muy urbanita en clave working que es ideal para llevar a la oficina en este tramo final del invierno, antes de que la llegada del calor nos anime a aligerar nuestros outfits.

Preysler ha demostrado una vez más su exquisito gusto y su permanente atención a las tendencias, ya que ha apostado por el pantalón del momento: acampanado y muy setentero. En concreto, ha lucido modelo en color marrón al que se nos ocurren mil y una formas de sacarle partido todavía está temporada y en el comienzo de la primavera.

Ella misma nos ha mostrado una manera de combinarlo con acierto: como parte de un estilismo en la misma gama cromática en tonos tierra. Unos zapatos de tacón, un jersey de cuello cisne más oscuro y un abrigo hiperelegante que ha llevado sobre sus hombros, por encima de una blazer con estampado de pata de gallo que destaca especialmente en contraposición de mil resto de prendas citadas, todas ellas lisas y por la cadena con la que está unida.

El resultado final es impecable, como puedes ver en las imágenes tomadas por los fotógrafos que han asistido a cubrir el evento en Illescas.

Estilazo a los 71 años

Pero es que además es versátil como pocos porque no entiende de edades. Isabel Preysler lo lleva a sus 71 años, pero bien podría pedírselo prestado su hija Tamara Falcó, por ejemplo, que tiene 31 años menos que ella. Hace ya tiempo que no existe salto alguno en la manera de entender la moda más allá de los 70, e Isabel Preysler es una de las grandes responsables de que así sea. Viendo su último look en público, ya no puedes excusarte en la edad para no sumarte a una de las grandes tendencias del momento, la de los pantalones de campana. Ahora solo tienes que darte una vuelta por tus tiendas favoritas y elegir tu favorito entre las decenas de opciones que vas a encontrar que te gusten.