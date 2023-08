La guía definitiva de los vestidos que serán tendencia el próximo otoño

Pese a que aún estemos en agosto, tenemos la inevitable sensación de que el verano está llegando a su fin. Puede que hayas dado por terminadas tus vacaciones o que estés disfrutando de los últimos días a pie de playa e, incluso, que seas de las afortunadas que dice adiós a la oficina en septiembre, sin embargo, sea cual sea tu caso, lo más probable es que ya te hayas aburrido de tu armario estival. Es una sensación inevitable: a medida que pasan los meses, te vas hartando de lucir los mismos ‘looks’ y, ahora, sientes que ya has agotado todo su potencial. Así que, para calmar tu ansia de novedades, aquí te traemos una guía con los vestidos que serán tendencia durante el Otoño/invierno 2023-2024. Y es que, éstos son, sin ninguna duda, los reyes absolutos de cualquier guardarropa. Además, si la paciencia no es lo tuyo, no tienes de qué preocuparte porque ya te avanzamos que, la mayoría de tendencias que encontrarás en esta lista, podrás ponerlas en práctica desde este mismo instante.