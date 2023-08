Este abrigo será la estrella indiscutible del otoño 2023

Aunque estamos en el ecuador del verano, eso no quiere decir que no pensemos ya en el cambio de temporada y en las prendas que se llevarán el próximo otoño 2023, en los colores que serán tendencia o en cuáles son los 'must have' en los que deberíamos invertir para actualizar nuestro armario. En teoría llegará el frío, y tendremos que hacer uso de chaquetas, cazadoras y abrigos, convertirlos en los protagonistas de cualquier look. Sin embargo, hoy queremos detenernos en estos últimos, en los abrigos, una pieza clásica que nunca pasa de moda y que podemos disfrutar de diferentes formas y estilos.