No solo de rayas vive tu armario en primavera: los otros estampados que también son tendencia

Flores, cuadros vichy, 'tie dye'... cuando suben las temperaturas tus diseños se llenan de dibujos y colores. Toma nota de los que se van a llevar esta temporada.

UXÍA B. URGOITI

Esta primavera-verano parece que la moda trae una filosofía cosida en cada una de sus tendencias. Si la resumimos para dejarla clara sería algo así como: vive y deja vivir. Tras dos largos años de pandemia y malas noticias parece que empezamos otra vez a retomar nuestras vidas y esta temporada llega llena de alegría y muchas ganas de salir. Por eso la industria se pone al servicio de las necesidades de las personas y eso es justo lo que vas a encontrar en todas las tiendas a las que entres en las próximas semanas, diseños con optimismo, color y muchos estampados.

Además, como buena 'fashionista' que eres, ya sabes que cuando suben las temperaturas nuestros armarios también lo hacen en intensidad, dejando atrás los colores y dibujos tristes más propios del invierno para comenzar con las rayas, los cuadros vichy y como no, las flores. Pero en este 2022 la tendencia es tan fuerte que esos estampados, enemigos en otras épocas, se convierten en 'best friends forever' y comienzan a poder combinarse como a ti más te apetezca. Además, no solo nos limitaremos a las clásicas flores o a los lunares , también habrá sitio para el estilo 'art' el 'animal print'. Toma nota de nuestra guía para triunfar con los estampados de esta temporada.

Cuadros vichy

Deja tu chaqueta de príncipe de Gales en el armario y comienza a lucir el estampado de cuadros que llega, de forma eterna una y otra vez cada verano, el vichy. Las grandes firmas, como Oscar de la Renta o Carolina Herrera han vuelto a subirlo sobre la pasarela, y su réplica la encuentras en la calle en el 'street style' y en tus marcas 'low cost' favoritas. Si el color es el absoluto protagonista de la temporada, los cuadros vichy no iban a ser menos y se tiñen de tonos vivos y súper alegres.

En Zara hemos encontrado un conjunto de chaqueta y bermuda que vas a poder usar durante toda la temporada. Para 'looks' más formales e incluso bautizos y comuniones.

Flores

El estampado por excelencia de la primavera. Es llegar el buen tiempo y florecen en todas las prendas y diseños de nuestros armarios. Esta temporada se llevan los extremos, o las luces extra grandes o en estilo mini, tipo 'liberty'. En tus tiendas favoritas vas a encontrar de los dos formatos, la decisión queda en tus manos.

En Stradivarius vas a encontrar un montón de diseños floreados, la firma más 'naif' de Inditex tiene en el estilo 'liberty' su mejor aliada para su colección de primavera-verano.

Rayas

El eterno estampado para el verano. Es verdad que en este 2022 puedes abandonar el clásico azul 'navy' y blanco y atreverte a rayas de colores, pero lo cierto es que con el buen tiempo llega este dibujo sí o sí con su estilo marinero.

Si buscas algo menos clásico, con mucho color y sexy, en Bershka tienes esta camiseta 'cropped' que te va a acompañar a todos los festivales de música de la temporada.

Estilo 'Arty'

Colores sin sentido, pinceladas gruesas y finas, un cuadro abstracto sin definir... así es el estampado más novedoso de esta primavera-verano. En esta temporada, los estampados psicodélicos llegados desde los años 70 llenan tu armario sin piedad y mucho menos, sin miedo.

En Mango hemos encontrado un vestido que explica perfectamente el estampado 'arty' para esta temporada. ¡Cuidado que marea!

¿Lista para mezclarlos? Solo tú conoces la receta que mejor va con tu estilo.