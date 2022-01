Estos son los estampados que no pueden faltar en tu armario este invierno

¿Te apasionan los estampados y quieres ir a la última? Descubre los prints más populares del momento y añádelos a tu armario.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La moda es un eterno reinicio. Por eso, algunas tendencias que creíamos olvidadas vuelven a convertirse en un 'must' esta temporada, como la moda 'après-ski' o las capotas para adultos. Sí, incluso las UGG vuelven a estar de moda, y depende de ti incluir cada una de estas tendencias en tu estilo o no. Lo mismo ocurre con los estampados. ¿Quieres saber cuáles serán los que más veremos este invierno? Toma nota que empezamos.

Damero

El estampado de damero seguro que te enamorará este invierno. Bolsos, jerseys, vestidos... Se puede encontrar en todo tipo de piezas de moda. Nos gusta especialmente como total look o sobre accesorios como un bolso o incluso un sombrero.

Animal print

De todos los estampados animales hay dos que están especialmente de moda esta temporada: el leopardo y la cebra. Están por todas partes. En pequeños toques, el animal print puede añadir un poco de dinamismo a un look, pero también puede ser la pieza central de un conjunto. ¡Tú decides!

Rayas marineras

Se trata de un estampado clásico y atemporal que permanecerá en lo más alto este invierno 2022. Se ve sobre todo en los jerseys. Pero este año, olvídate de las líneas muy finas, y apuesta mejor por un estampado marinero con rayas grandes y anchas. Combínalas con cualquier tipo de ropa ¡y listo!

Logomanía

Se trata de uno de los estampados más trendy del momento. Viene directamente (de vuelta) de los años 90 y 2000 y aporta un toque de originalidad a tu look. En unos vaqueros, en un bolso, en un top, en una falda, en un abrigo... Se puede adoptar de muchas maneras y, aunque no hay nada prohibido en la moda, es aconsejable evitar mezclar dos tipos diferentes de monogramas, ya que el resultado sería demasiado recargado. Por lo tanto, si adoras los logos y quieres hacer un total look 'monogram', créalo con prendas del mismo logo y el resultado será ultra tendencia.