¿Escapada a la nieve? Ficha estas compras para un look 'après-ski' de experta

Tanto si te gustan los deportes de invierno como si tus planes incluyen un viaje a la montaña, no puedes perderte las propuestas de invierno de estas firmas (de lujo y accesibles).

SILVIA VÁZQUEZ

Con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina y los planes al aire libre acaparando gran parte de nuestro tiempo de ocio, las excursiones a la nieve se convierten en un 'planazo' superapetecible este invierno. Y, tanto si vas a lanzarte a esquiar como si no, esta temporada estás de enhorabuena porque son muchas las marcas que dejan claro -a golpe de abrigos acolchados, monos de esquiadora y botas de pelo- que disfrutar de las bajas temperaturas no tiene por qué estar reñido con presumir de estilo.

Para demostrarlo Miuccia Prada trasladó hasta los Alpes el desfile de otoño/invierno 2021 de Miu Miu. Sobre una imponente cordillera nevada, las modelos (equipadas con pasamontañas, bufandas y guantes) presentaron una línea en la que el lenguaje de la moda deportiva se fusiona con maestría con la moda.

Y no ha sido la única: Louis Vuitton ha lanzado su primera colección dedicada enteramente a los deportes de nieve; Chanel ha llenado la pasarela de looks 'aprés-ski' en los que abundan los jerséis de grecas y las prendas técnicas; Fendi ha agotado los esquís de edición limitada que ha estampado con su icónico patrón FF; y, en los últimos días, las 130 piezas que componen la segunda cápsula de The North Face x Gucci se han convertido en los objetos de deseo más buscados de internet.

No en vano el diccionario de la moda ha acuñado recientemente el término 'gorpcore' para definir esta tendencia que une funcionalidad y estilo y que, por supuesto, también ha llegado a tiendas más accesibles, como H&M, Stradivarius o C&A.

Además de equiparte de arriba abajo con diseños ideales para pasar un día en la nieve, algunas de estas enseñas han creado diferentes tejidos con características muy interesantes, más allá de la impermeabilidad y transpiración obvias que requieren este tipo de prendas. Por ejemplo, Oysho ha desarrollado un reflector que permite a los profesionales de rescate equipados con detectores encontrarlo en caso de accidente de avalancha o en caso de pérdida en una zona remota; y la colaboración Rowley x Roxy cuenta con rellenos de poliéster reciclado y trazable, fabricado a base de botellas recicladas, y una tecnología de fibras enriquecidas con una fórmula orgánica que protege, calma y cuida la piel en condiciones climáticas duras.