La cantante, mejor que nunca, ha dejado con la boca abierta a las redes con un total look negro con el que luce tipazo.

Clara Hernández

Espectacular. Así ha posado Chenoa en su última fotografía de Instagram con un estilismo 'total black' con el que ha paralizado las redes y con el que demuestra que su constancia en el gimnasio y sus rutinas deportivas, a las que se enganchó en la cuarentena, han dado sus frutos.

Si hace unos meses la cantante presumía de 'six pack' en la nueva temporada de 'Tu cara me suena' con un conjunto de dos piezas, una de ellas un crop top, muy similar al que había llevado Jennifer Lopez en el estreno de 'The Last Duel', ahora ha elegido un estilismo de aire Kardashian, supersugerente, para lucir una silueta esculpida y tonificada, sin un gramo de grasa, que ha logrado estilizar (aún más) con unos zapatos de tacón alto.

El conjunto está formado por un mono con top con escote con forma de corazón (uno de los favoritos y que más favorecen a la cantante), sin tirantes, en color negro, que le sienta como un guante y unos pantalones entalladísimos y elásticos en el mismo color con un favorecedor efecto moldeador que ha llenado su perfil social de comentarios impresionados. "No words", "Bellísima", "Qué maravilla" o "Te lo has currado" son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores, muchos de los cuales han expresado su admiración por los taconazos acharolados, de tipo 'peep toe' y con plataforma, que luce.

Chenoa tiene una buena razón para querer atrapar todas las miradas: promocionar el espacio de RTVE 'La noche D', que vuelve este martes a la pantalla de La 1 con, además de Chenoa, Eva Soriano, Santiago Segura o Jedet, y donde ella estará a cargo del karaoke. El programa se enfrenta a una competencia feroz, ya que coincide en horario con 'Supervivientes' y 'El hormiguero'.

"Así, sencillita. Esta noche en La noche de, de TVE, a las 22.40 horas. Os esperamos", ha escrito la cantante, que luce además una de las joyas más deseadas en Intagram: un choker. El de la extriunfita, que ha acompañado todo con un peinado recogido pulido, es muy llamativo, ancho por el cuello y con muchos flecos joya que penden del collar central, de varios centímetros.

¿Te encanta el look de Chenoa? Has de saber que los monos son prendas que, por lo general, estilizan y alargan la figura, algo que sabe bien Chenoa, que ya ha lucido estas piezas con anterioridad. Si, además, tiene efecto moldeador y se combina con taconazos, el resultado puede ser explosivo. Actualmente son muchas las marcas, desde Miu Miu a Unravel Project, Norma Kamali o Marciano que han lanzado monos de estas características.