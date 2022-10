Chenoa defiende un voluminoso LBD con botas de caña alta

La cantante ha visitado 'El Hormiguero' para hablar de su nuevo proyecto profesional.

Cuando pensamos en 'Operación Triunfo', se nos vienen a la cabeza infinidad de artistas que han pasado por el concurso musical de TVE, que ya cuenta con 11 ediciones y que, para qué engañarnos, siempre nos deja con la duda de si volverá a la parrilla nacional. Por la famosa Academia han pasado más de 180 concursantes todos ellos con el mismo propósito, vivir y disfrutar de la música como si fuera el último día de sus vidas. Sin embargo, el paso de cada uno de ellos por este lugar no solo ha dependido de su técnica artística, sino también de su personalidad y tesón.

Por eso mismo hoy recordamos algunas figuras destacadas del concurso y otras no se nos vienen a la cabeza con tanta nitidez. El que fuera el concurso más visto de la televisión de los 2000 impulsó las carreras de todos ellos, pero no todos han sabido mantenerse en el camino. Chenoa, por ejemplo, es una de las que sí lo ha hecho y gracias a eso hoy puede presumir de haber pasado del escenario del programa a otros en festivales y conciertos, al plató de 'Tu cara me suena' como jurado y, ahora al espacio que conduce en Europa FM, 'Tómatelo menos en serio'.

Este nuevo proyecto profesional, que tiene un formato de pódcast y se desarrolla en un espacio que emula un bar, Chenoa dirige un programa de entrevistas por el que ya han pasado personajes como Sandra Barneda, Blas Cantó o Valeria Ros. El hecho de pasar de entrevistada a entrevistadora ha supuesto un reto para la artista de 'Soy humana', pero ahora mismo es lo que más ilusión le hace en el terreno laboral, según ha confesado en su última visita a 'El Hormiguero'.

La artista ha hablado no solo del proyecto que ahora le ocupa las madrugadas de los viernes, sino también de su marido, de quien ha presumido con mucho gusto. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención ha sido el estilismo que ha escogido para la ocasión. Se trata de un look que reúne varias de las tendencias del momento, comenzando por el vestido, un 'little black dress' (LBD) que presenta cuello camisero, mangas cortas con vuelo y botonadura en la parte delantera.

Estos botones conviven con diferentes apliques de brillos, que también alcanzan los bordes del cuello, y que dibujan un corazón a medio terminar. Para crear un efecto de doble prenda, este diseño de Natalia Però incluye una falda con vuelo que estiliza tanto la cintura como las caderas y crea el deseado efecto de piernas infinitas. Lo hay en varias tallas (desde la XS hasta la XXL) en la página web de la marca y su precio es de 290 euros. Si bien se podría rematar con unos salones de charol, como propone la firma, la autora de 'Todo irá bien', Verónica Miyun, ha revalorizado su look con un añadido que no puede faltar.

Porque está visto que octubre en particular está siendo el mes en que nuestras famosas han puesto el ojo en las botas de caña alta, que han pasado de ser sinónimo de calidez en los días más fríos del otoño y del invierno, a ejemplo de que pueden elevar cualquier estilismo si se escogen las adecuadas. Si bien la variedad de botas es infinita (militares, con suela 'track', arrugadas, mosqueteras, de 'cowgirl'...), la extriunfita ha elegido unas a la altura de las rodillas con tacón de plataforma y puntera cuadrada. El resultado es fascinante.