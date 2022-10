El body con 'escotazo' de Chenoa que resolverá tus looks

La cantante revoluciona las redes con el body con 'escotazo' que combina con todo tu armario.

Irene Díaz

Si te sumerges en tu fondo de armario, te darás cuenta que hay ciertas prendas que tienen una habilidad incontrolable para ajustarse a cualquier situación y a todos los planes del día a día. Estos son todoterreno y por eso necesitas y buscas prendas cómodas que se adapten sin complicaciones y que se puedan incorporar a un look con jeans o una idea de fiesta. Propuestas como el sensual body que nos lanza Chenoa.

Los bodies se han convertido en la prenda todoterreno capaz de adaptarse a un look de día o a un look de noche. Su comodidad y la capacidad versátil que posee para combinar ha logrado conquistar los mejores armarios. Desde los diseños de encaje más elaborados a los diseños más minimalistas, los bodies han sabido mostrado su máximo potencial. Es más, todas nuestras tiendas 'low cost' han encontrado en estos diseños la forma de versionar una camisa o camiseta y han ofrecido la posibilidad de descubrir en estas propuestas la forma de crear un 'lookazo' con muy poco. No hay más que observar el último look de Chenoa.

La cantante que se ha convertido en una auténtica experta en redes, y ha presumido de abdomen con sus tops, ha aprovechado para recordar que en esos días que no sabes qué ponerte, el truco del body te salvará. Estas prendas que seguro has tenido o tienes en el armario te ayudarán a crear un 'lookazo' sensual, elegante y chic. ¿Qué necesitas? Un body negro, por ejemplo, básico. Pero también puedes buscar la versión de encaje, detalles 'strass'… lo importante es que descubras el poder que pueden tener estas prendas a la hora de adaptarse a tus looks diarios más elevados.

El truco del escote de vértigo de Chenoa en Marbella Ver 5 fotos

-Chenoa elige los pantalones vaqueros rotos que alargan las piernas y favorecen a cualquier edad.

-Chenoa resume en un look 3 de las tendencias de la temporada.

¿Quieres conseguir un look sensual y sofisticado con muy poco? Solo necesitas fichar uno de los últimos looks de Chenoa. La cantante apuesta por un body completamente liso en el que el escote pronunciado es protagonista. En Zara, por ejemplo, hemos encontrado diseños similares que te ayudarán a versionar a tu manera uno de los últimos looks de Chenoa. Tan solo necesitarás unos jeans y un body con escote pronunciado para descubrir su versatilidad y crear un look sensual perfecto para cualquier evento. Combina con blazers, chaquetas… y descubre la infinita versatilidad que encontrarás en la colección de bodies básicos.