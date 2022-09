Chenoa resume en un look 3 de las tendencias de la temporada

Para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Dial, la artista ha apostado por reunir en un mismo estilismo algunos de los elementos clave del momento.

Julia García

La ceremonia de entrega de los premios Dial ha reunido en Tenerife a algunas de las voces más conocidas del panorama musical español. Edurne, Alejandro Sanz, Manu Carrasco, Pastora Soler, Blas Cantó, Ana Guerra, Soraya, Ana Mena, Álex Ubago... la lista es interminable. En ella de hecho estaba incluido un nombre más, el de Chenoa.

La artista ha sido una de las invitadas que más flashes ha acaparado sobre la alfombra verde desplegada para la ocasión y no nos extraña teniendo en cuenta no solo lo bien que le sientan esas mechas que acaba de estrenar en su melena y que aportan de forma increíble luz a su rostro , sino porque el look que ha escogido estaba compuesto por algunas de las tendencias que merecen ser tenidas en cuenta en lo que queda de 2022.

1. El corsé. ¿Creías que este tipo de prendas solo se veían en Los Bridgerton? Este año la prenda que otrora estaba considera símbolo de opresión ha pasado a ser una de las más repetidas sobre las pasarelas y también una de las que más se ha visto entre las que mejor se manejan en el street style. Ahora se lleva no oculto bajo vestidos sino por fuera sobre camisetas, camisas o tops como ha hecho Chenoa.

El de la artista de colorido estampado lo firma Hannibal Laguna –el mismo que se encargó de sus vestidos de novia para su boda con Miguel Sánchez Encinas– y queda genial sobre una prenda negra sin mangas de cuello alto como la de la cantante.

2. El choker. A estas alturas de año te habrás dado ya cuenta de que si hay un collar que necesitan tus looks en este momento es uno rígido y metálico. El bautizado como choker ha pasado a ser el favorito de las reinas de Instagram en cualquiera de sus versiones disponibles para el día a día y, como ves, también triunfa en ocasiones más especiales como una gala

3. Las gafas de sol. Por increíble que parezca, las gafas de sol hace tiempo que se convirtieron en tendencia en las alfombras rojas. Kim Kardashian es una de las mejor ha sabido defender esta práctica en distintos momentos, también Rosalía se ha sumado a ella –la última vez en la gala del MET– y ahora ha sido Chenoa la que ha posado ante los medios con unas Ray Ban de forma octogonal.

Completan la propuesta de Chenoa en los premios Dial unos cómodos leggings negros y unos zapatos de tacón tipo peeptoes en el mismo color de la marca Guess.