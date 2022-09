Si tu propósito de vuelta a la rutina es ponerte en forma, encuentra inspiración en Chenoa y apuesta por las prendas de deporte más cómodas.

Irene Díaz

Ahora que ya estamos todos más o menos sumergidos en la rutina, toca hacer realidad todos esos propósitos que pasan por la mente. Seguro que para muchos septiembre es mes de vuelta y, con él, el comienzo de un nuevo año escolar (o no). Para muchos septiembre es un inicio y por eso los propósitos que, supuestamente, nacieron en el mes de enero, vuelven a resurgir. ¿Entre los más destacados? La incorporación de una alimentación más sana y, por supuesto, el inicio de una vida más activa, como lo hace Chenoa.

La cantante se ha convertido en todo un icono en redes. A través de sus post, muestra su día a día, reflexiona y transmite toda su energía y positividad. Pero también crea lookazos 'sport' y es una auténtica fuente de inspiración para todas aquellas que están deseando empezar con ese estilo de vida saludable, en el que el deporte comience a formar parte de su rutina.

¿Te encuentras en ese punto? Pues Chenoa te ayudará a conseguirlo. Ella además de lucir unos brazos tonificados, conoce al detalle cuál es la técnica para mantenerse en forma y encontrar motivación en todo aquello que hace.

"Café y al lío. Mandad ánimos que hoy no hay ganas", comentaba Chenoa. Y es que la fuerza de voluntad combinada con la disciplina, te ayudará a alcanzar los objetivos, no hay más que ver el abdomen que luce y que ha conseguido Chenoa. Desde hace más de un año, la cantante se ha tomado muy en serio la rutina de deporte de glúteos, de brazos, pero también de abdomen. Todo esto, junto con su motivación y fuerza de voluntad, han llevado a la cantante a lucir cuerpazo y un 'six pack' espectacular.

En su último post además de descubrir el top de Fila, cómodo y favorecedor, que buscas para tus entrenamientos, deja entrever un abdomen perfectamente definido que ha conseguido con trabajo y constancia. ¿Te inicias en el deporte y quieres conseguir un abdomen plano? Hazte con un conjunto de deporte cómodo, como el look que propone la cantante, trabaja tu cuerpo cada día y sigue una rutina desde casa, combina con una alimentación sana y luce 'cuerpazo'.