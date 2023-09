La ‘bomber’ es la chaqueta del otoño y Mango tiene las más bonitas

Si echamos un vistazo a las novedades de esta semana en firmas como Zara y Mango, parece que hay un mensaje claro: la ‘bomber’ es la chaqueta del otoño 2023. Por supuesto, el mandato llega directo desde la pasarela, ya que etiquetas como Celine, Louis Vuitton o Blumarine no han duda a la hora de rescatarla del fondo de armario. Y es que, el estilo ‘college’ ha regresado por la puerta grande de las tendencias y, cómo era de esperar, las marcas ‘low cost’ no han tardado en hacerse ‘eco’ de esta corriente. De hecho, si tratas de poner una banda sonora a los últimos ‘lookbooks’ de ambas etiquetas, es más que probable que en tu cabeza suene Britney Spears al ritmo de ‘Oops, I did it again’, porque las minifaldas colegiales, las chaquetas de punto y los mocasines acompañados de medias a la altura de la rodilla parecen haberse convertido en los nuevos ‘must’. Sin embargo, como te avanzábamos al comienzo de este artículo, si hay una pieza que se alza como el gran esimprescindible de la próxima estación, esa es, sin ninguna duda, la cazadora ‘bomber’. Eso sí, mientras que en Zara encontramos sus versiones más tradicionales, en piel y con claras referencias deportivas, desde Mango han optado por reinterpretar este icono en clave sofisticada.