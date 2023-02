10 novedades de Zara de esta semana que vas a querer en tu armario

Como cada semana, el gigante de Inditex triunfa con las últimas novedades que llegan a su página web en la que podemos estar horas y horas disfrutando de las prendas y accesorios que nos inspiran para crear nuestros propios looks al mismo tiempo que se convierten en necesidades que añadimos a nuestra 'wishlist'. Y es que nos encanta todo. Con la mirada puesta ya en el entretiempo y en los looks que no estén protagonizados por enormes abrigos acolchados, hemos fichado 10 novedades de Zara entre las que no solo hay prendas de ropa de primavera-verano, sino también accesorios y hasta productos 'beauty'. Todo aciertos seguros a los que no te vas a poder resistir.