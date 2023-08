Estos son los bolsos que serán tendencia el próximo otoño/invierno

En cuestión de accesorios, no hay una pieza que consiga cambiar tanto un ‘look’ como un bolso. Y es que, un buen diseño, puede dar un giro completo a un estilismo, ya sea elevándolo o, incluso, echándolo a perder. Pese a que las tendencias en esta materia no son tan cambiantes como puede ocurrir en el caso de la ropa y hay más piezas de ‘fondo de armario’, no hay duda de que, temporada tras temporada, los ‘must’ se renuevan siguiendo los dictados de la pasarela. Este otoño/invierno, entre las propuestas de los diseñadores encontramos tantas opciones como novedades. Eso sí, todas ellas llegan dispuestas a poner el broche de oro a tus ‘looks’ de la próxima estación. Para ponértelo más fácil, aquí te traemos una lista con las cinco grandes tendencias en bolsos de la temporada que acaba de arrancar.