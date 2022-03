La vicealcaldesa de Madrid ha posado en un desfile de una firma de calzado madrileña con un look que fichamos para la temporada que empieza.

Que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, habitúa a brillar con sus elecciones de moda y es experta en crear looks de trabajo con favorecedores guiños 'casual', los cuales no esquivan las marcas asequibles, no es ninguna sorpresa. Tampoco, que apoye a las firmas españolas y madrileñas en distintos eventos (este mismo mes, por ejemplo, la veíamos en la inauguración de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week 2022, donde señaló que la moda es "nuestra mejor embajadora, una forma con la que llegamos a todos el mundo y una manera de ser reconocidos", y que apostar por ella era"apostar por la cultura"). Lo que no esperábamos era verla, además de presidiendo un desfile, ejerciendo de modelo en este. Ha sido durante el show de la firma de calzado 'made in Spain' Franjul, que celebraba su 75 aniversario con sus novedades en el marco de Atelier Couture, la plataforma especializada en atelieres de costura y que sirve de escaparate de los artesanos del país.

Además de en el 'front row' y junto el diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, hemos podido observarla subida en el pedestal que coronaba la pasarela luciendo unas sandalias blancas de la colección de la firma dirigida a novias e invitadas, mientras la fotografiaba la prensa.

El modelo que ha lucido Begoña Villacís consiste en unas sandalias de ante de plataforma en color claro con forma de T (tira central), puntera y talón descubiertos con un tacón de 9 centímetros y con una pequeña plataforma en la parte delantera.

Se trata del modelo 'Peri' (330 euros) de Franjul, con el que Begoña Villacís ha elevado un look protagonizado por una falda midi con efecto piel en color tostado que podemos demostrarte que nunca se pasa de moda. De hecho, la política ya lució esta prenda en 2016, en los Premios de Periodismo ABC, donde la conjuntó con una camisa de estilo masculino y un bonito cinturón cruzado ancho, y son numerosas las marcas que actualmente tienen modelos similares.

La también abogada ha reinventado en esta ocasión su outfit con un blazer cropped en color blanco roto (otra prenda versátil y que, al no superar la cintura, tiene efecto alargador y estiliza) y un top gris claro.

Poco después, la firma Franjul celebraba su desfile original y desvelaba las tendencias en calzado que primarán esta primavera y verano. Entre las novedades para novias e invitadas, triunfan "los stilettos, las sandalias asimétricas y modelos con tacón de más de 11 cm cilíndricos". También, las texturas y los maxi adornos, y la incorporación de perlas engarzadas en el propio tejido.

En cuanto a los modelos pensados para el 'street style', la marca ha destacado con creaciones en una amplia gama de colores (lila, verde musgo o gris metalizado), sin olvidar los clásicos para novias nude y rosas empolvados, o los azules suaves. También, zapatos elaborados con pieles grabadas en estampados dameros de elegantes blancos y negros.

Si las sandalias casi 'nude' han aportado un aire sofisticado al look de Begoña Villacís, la vicepresidenta madrileña ha mostrado antes en su perfil de Twitter otras dos combinaciones para dar un giro insospechado a su look. El primero, funcional, con botas altas en color marrón. El segundo, con motivo de la presentación del Movistar Madrid Medio Maratón, donde ha lucido unas zapatillas deportivas para homenajear la carrera. ¿Con qué calzado te gusta más?