Paula Echevarría sabe muy bien cómo darle otro aire al estampado pata de gallo con este conjunto de Primark

Con top y blazer a juego, la actriz ha logrado desprender cualquier etiqueta de clásico a este dibujo de cuadros en blanco y negro.

Julia García

Paula Echevarría parece haberse propuesto esta temporada reinventar los clásicos. La semana pasada, sin ir más lejos, nos sorprendió con un traje azul marino que nada tenía que ver con lo que entendíamos hasta ahora por sastrería ya que se trataba de un dos piezas marinero de su firma, Space Flamingo, cuya blazer corta y pantalón de talle alto con efecto estilizador que lo dicen todo.

En el último outfit su elección ha sido muy diferente ya que, han sido unos ajustados leggings de Bershka en color negro los que la actriz ha combinado con uno de los recursos de estilo de moda: el twin set.

El conjunto a juego formado por una chaqueta y un top a juego está a la orden del día. Completamente actualizado, este clásico de los años 50 es una de las tendencias virales del momento en el vestidor femenino. Ya sabes, y si no es así te lo contamos nosotras, que el original está formado por una rebeca y un top de punto, del cual es característica esencial que sea recortado, tipo crop. Esta es la característica diferencial de este conjunto contemporáneo, aunque no es la única. Otro detalle importante es la amplitud de registros, ya que no solo se llevan de punto.

Este es el caso del dos piezas formado por blazer y top de tirantes diseñado por Primark que Paula Echevarría lleva precisamente en este look que ha enamorado a gran parte de sus seguidoras y no es para menos.

Dos detalles llaman por encima del resto la atención en este caso concreto: el tradicional estampado pata de gallo en blanco y negro, que es un habitual del armario por mucho que pasen los años. De hecho, la decisión de Paula Echevarría de llevar el top por encima de una camisa blanca como hace unos días vimos a Rocío Osorno con un arnés por fuera del pantalón ha sido la más acertada para darle un aire mucho más moderno a este print.

Lo de llevar dos piezas a juego no es novedad, sino que ya es tendencia. No hay más que ver cómo han lucido multitud de influencers en los últimos meses versiones realizadas en punto, exactamente igual que lo ha hecho ahora la artista y empresaria. Eso sí, en el caso de Paula no falta su marca de la casa: un complemento para la cabeza. Esta vez es una gorra negra con orejas de gatito de Karl Lagerfeld de lo más divertida. Unas botas planas y altas de cordones firmadas por Stradivarius completan un outfit lleno de detalles llamativos.