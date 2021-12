Jennifer Lopez también dice SÍ a los vaqueros rotos

Hace un par de días lució unos baggy con unas botas y un abrigo largo oversize muy elegante en un paseo con Ben Affleck, y ahora la hemos visto de compras con un outfit muy informal, jeans desgastados incluidos.

Hace un par de días, Jennifer Lopez lució unos vaqueros baggy con unas botas y un abrigo largo oversize muy elegante en un paseo con Ben Affleck digno de película romántica de Hollywood de finales de los dosmil, que es cuando más llevamos este tipo de jeans. Pensamos entonces que los iba a poner de moda de nuevo porque eso es lo que ocurre con todo lo que toca JLO, que lo convierte en oro.

Sin embargo, apenas 48 horas después, la multidisciplinar artista neoyorkina ha cambiado totalmente de registro sin salirse del territorio denim. Lo ha hecho durante otro paseo ocioso, pero en esta ocasión sola, en una jornada de compras.

De los baggy en clave casual ha dado un salto hasta el extremo más informal y deportivo de los vaqueros al optar por un diseño roto, muy roto de hecho, que ha combinado con unas deportivas y un jersey de punto oversize. Vamos, el look que tú misma diseñas en cuanto tienes un día de asueto y no te apetece arreglarte. Cómo y confortable. Éxito asegurado en otoño e invierno.

El único detalle que quizá no sea propio de esta época del año es que el vaquero sea tan roto como el que lleva la diva del Bronx, pero ya sabemos que todas cometemos este tipo de incongruencias de estilo. ¿O es que tú nunca has llevado los pantalones tobilleros con calcetines bajos en pleno invierno, dejando los tobillos al aire con una temperatura de dos grados? Lo has hecho. Desde luego que sí...

En este caso, los jeans azul lavado clásicos que ha escogido JLo para su día de compras están ampliamente descosidos a la altura de las rodillas. Vamos, que son como esos vaqueros rectos rotos que tú tienes en el armario o has tenido en algún momento de tu vida seguro. Es más, son clavados a los vaqueros vintage a los que, para darles nuevos aires, rompemos aposta.

Y si los jeans son lo más parecido que le hemos visto llevar a Jennifer Lopez en su vida a lo que podemos tener en nuestros armarios las "terrícolas", qué decir del jersey XL bien calentito y con brillos que le llega más allá de la cintura. ¿Cuántos como este tienes en tu habitación? Ya lo ves, incluso la gran Jennifer Lopez tiene días en los que se viste exactamente igual que tú.