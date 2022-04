Jennifer Lopez con el look de vaqueros y camiseta que todas llevamos

Actriz, cantante, bailarina, productora, empresaria... y madre. Este último título es el que ha hecho que podamos ver a JLO con las prendas que cualquiera de nosotras tenemos como habituales de un estilismo de un día cualquiera.

María Aguirre

Jennifer Lopez es humana. En algún momento nos ha venido a la cabeza que no fuera así teniendo en cuenta su imagen física a los 52 años y el glamour que desprende hasta cuando se pone unos vaqueros baggy, probablemente el tipo de pantalón, jogger aparte, más “tirado” que existe. ¡Pero por fin la hemos pillado! Ella también tiene esos días en los que se pone ese look que tú repites una y otra vez en primavera, sobre todo si tienes peques.

La neoyorquina ha acudido a disfrutar de un partido de béisbol de su hija Emme con unos jeans holgados de tiro alto, una camiseta blanca de manga corta lisa con líneas amplias y unas zapatillas blancas. Gafas de sol para que el sol no moleste, recogido cómodo y “a correr”, que tu cabeza dice para ti cuando te miras en el espejo después de elegir un look así.

A JLO, como a ti (sí, a tu también te queda bien, y ese es uno de los motivos por los que insistimos en este esquema, no solo el confort que garantiza), le sienta fenomenal. De hecho, no hay nada especialmente en un outfit como este… salvo que lo lleve alguien como Jennifer Lopez, porque demuestra que hay detalles de estilo que nos unen a todas las mujeres. Y al mismo tiempo, porque nos sirve para reivindicar las virtudes estéticas de las cosas más sencillas.

El menos es más en este caso funciona a las mil maravillas. Y además, no hay combinación mejor para un día de parque, partido deportivo —los jeans aguantan sentarse en cualquier sitio— o paseo relajado, por ejemplo, en un día primaveral como los que ya empezamos a tener. Y encima, al ser tan simple el concepto, puedes elegir todo tipo de sudaderas, jerséis finos o chaquetas ligeras para completarlo, que nunca viene mal por si refresca en algún momento.

El caso es que nos ha alegrado el día saber que también Jennifer Lopez se agarra a la “fórmula mágica” de las deportivas blancas, camiseta a juego y vaqueros aunque estos, eso sí, tienen un detalle de fantasía como es el hecho de que se abotonen de forma cruzada.

Funciona y no puede ser más cómodo apostar por looks como este, ya ves que hasta las divas lo hacen. Y si no tuvieran tantos compromisos públicos y la atención mediática de todo el mundo a sus espaldas, estamos seguras de que se vestirían así muchas más veces. No somos tan diferentes…