Las faldas vaqueras regresan con un nuevo largo y así se combinan.

Clara Hernández

Hiba Abouk ha confirmado la que será una de las grandes tendencias del 'street style' esta primavera, la misma sobre la que ya nos puso sobre aviso hace unos meses Sara Carbonero y que las pasarelas han recogido en las últimas temporadas. Hablamos de las faldas vaqueras, que vienen pisando fuerte animadas por la fiebre denim —ese tejido que nunca se va de nuestros armarios pero que en esta temporada reina con especial intensidad—. Sin embargo, no vale cualquier falda: las que hemos visto lucir a las referentes de estilo, son reverenciadas por diferentes marcas y comienzan a brillar en Instagram tienen unas características determinadas: son rectas y, sobre todo, midi. En ocasiones, además, juegan con aberturas frontales.

Así es la que Sara Carbonero nos mostró en otoño, un modelo de SlowLove (la marca que regenta junto a Isabel Jiménez) que ella convirtió en la pieza clave de un look relajado, con camisa floreada y botas de 'cow boy' rojas.

Si ya nos encantó aquella propuesta, la de Hiba Abouk viene a acercarnos a la primavera y a las temperaturas más cálidas con una combinación ganadora. Si otros veranos la intérprete de 'El príncipe' apostó por versiones mini vaqueras, su modelo actual, sin abertura, es color azul marino y tiene una cintura alta, que ella luce con crop top mini oscuro escotado, presumiendo de abdominales, y una preciosa chaqueta de piel mixta, de tipo biker, teñida en diferentes colores: mangas y cuello negros, solapa marrón y frontal camel. En cuanto al calzado para este look casual y chic, que ha empleado para pasear por la localidad playera de Deauville, en Francia, sustituye las botas por un calzado más veraniego: zapatillas deportivas abotinadas blancas con detalles en negro.

"Postcard of an amazing Sunday with my babies" ('Postal de un domingo maravilloso con mis bebés"), ha escrito Hiba Abouk junto a la imagen, con un precioso cielo azul.

En cuanto al peinado, y después de inspirarnos hace unos días con un recogido y un maquillaje inspirado en la ficción 'Euphoria', la intérprete ha optado aquí por la comodidad de una coleta de caballo pulida, cómoda y favorecedora.

La actriz atraviesa un buen momento después de que en febrero diera a luz a su segundo hijo, Naím.

Durante el último año, Hiba no ha dejado de proporcionarnos inspiración y lecciones de estilo premamá y no premamá. ¿Te ha convencido de que la falda vaquera es un 'must', cómoda y una prensa perfecta para alternar con los vaqueros? Mira nuestra selección de faldas vaqueras de tendencia: