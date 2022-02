Hiba Abouk y Achraf Hakimi, papás por segunda vez: ¡Bienvenido, Naím!

La actriz y el futbolista le han dado la bienvenida a su segundo hijo.

GALA FERNÁNDEZ

¡Hiba Abouk y Achraf Hakimi ya son padres! La pareja ha anunciado el nacimiento de su segundo hijo el pasado sábado 12 de febrero. Tan solo un día después de esta bienvenida, la pareja ha compartodo a través de Instagram la primera instantánea de la pequeña manita del bebé junto a las suyas. Tras esta primera captura, aparece la actriz muy feliz tras el parto con Naím reposando sobre su pecho.

"Y llegó el mejor regalo para Amín y para toda la familia: NAÍM HAKIMI ABOUKHRIS. ¡Qué ganas teníamos de tenerte entre nosotros! Ha salido todo estupendamente y gozamos de muchísima salud", se puede leer en la publicación, donde se apunta la fecha del nacimiento del pequeño y que ya ha recibido cerca de 500.000 'me gusta'.

Ya el pasado 24 de enero, la actriz compartía un posado en Instagram en la recta final de su embarazo, asegurando que estaba preparada para el parto. "Contando los días, o las horas...", anticipaba. Y ahora que la dulce espera ha terminado, este bebé se une a su otro hijo, el pequeño Amín, que está a punto de cumplir 2 añitos, para completar la familia. ¡Enhorabuena!

Fue el pasado mes de septiembre cuando nos enteramos por sorpresa de su segundo embarazo durante el Festival de cine de San Sebastián. Aunque la pareja decidió reservarse la noticia para más adelante, la aparición de la intérprete sobre alfombra roja despejó cualquier duda gracias a un ajustado vestido que hablaba por sí mismo.

Desde entonces hemos podido apreciar la evolución de su 'tripita' gracias a sus redes sociales y a los diferentes eventos a los que ha acudido, tanto en Madrid como en París, las dos ciudades entre las que viaja habitualmente debido al trabajo de su marido, que a sus 23 años esta temporada despunta como una de las grandes estrellas del Paris Saint Germaine.

"Yo me sorprendo a mí misma como madre", nos confesaba Hiba Abouk durante una entrevista a colación de su participación en la serie de televisión 'Madres', su trabajo más reciente en nuestro país. "No tenía ni idea de lo que era y de repente me quedé embarazada y tuve a mi hijo y me empecé a empaparme y a leerme un montón de libros sobre nutrición y psicología infantil, hice un curso de primeros auxilios. Y nunca lo hubiera imaginado... soy una madraza, la verdad".

En esta misma conversación la protagonista de 'El Príncipe' se sinceró sobre su forma de vivir la maternidad. "Yo tengo mis momentos para mí misma, que son fundamentales, para seguir haciendo lo que me gusta sin mi hijo y seguir siendo quien he sido sin él. La maternidad me llena, me aporta y me ha hecho diferente, pero hay que hacerlo también por él: debe averiguar quién es sin su madre, sin la carga protectora 24 horas. Son nuestros hijos, pero no nos pertenecen", aseguraba.