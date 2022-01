Hiba Abouk y su bonito posado a punto de dar a luz a su segundo hijo

La actriz está "contando los días o las horas" para convertirse en mamá de nuevo y lo ha celebrado con una serie de imágenes en blanco y negro.

Julia García

A Hiba Abouk le falta muy poco para ver la carita del que será su segundo hijo. La actriz repetirá experiencia en esto de la maternidad justo dos años después de que diera a luz al pequeño Amín, fruto de su relación con el jugador de fútbol Achraf Hakimi con quien se casó en secreto poco antes de convertirse en mamá tras empezar a salir juntos en el año 2018.

"Contando los días, o las horas...", escribía la que fuera protagonista de la serie El príncipe junto a un selfie que ha publicado en su perfil de Instagram en el que aparece ella con un vestido de punto en tono camel y una sobrecamisa a cuadros anunciando así que la llegada de otro bebé a sus vidas es inminente.

Fue el pasado mes de septiembre cuando nos enteramos por sorpresa del embarazo de la intérprete en el Festival de cine de San Sebastián, donde su aparición sobre la alfombra roja despejó cualquier atisbo de duda gracias a un ajustado vestido negro de Pedro del Hierro que se encargó de anunciar por si solo la feliz noticia.

Desde entonces hemos tenido muchas ocasiones de ver a Hiba, tanto en eventos como la gala de los Premios Forqué como en televisión tras su vuelta a la pequeña pantalla después de un tiempo de descanso con la ficción Madres de Amazon Prime Video. La artista nos ha permitido ser partícipes en cierto modo de la recta final de este embarazo, sobre todo ahora que ha compartido en sus redes sociales una serie de fotografías en blanco y negro en las que presume de barriguita enfundada en un escotado diseño de Jacquemus que no puede sentarle mejor.

Fotografías que retratan a la perfección esta dulce espera que terminará con Hiba Abouk convertida en madre por segunda vez, una apasionante aventura de la que no deja de aprender tal y como ella misma confesó a Woman hace unos meses en una entrevista: "Yo me sorprendo a mí misma como madre. No tenía ni idea de lo que era y de repente me quedé embarazada y tuve a mi hijo y me empecé a empaparme y a leerme un montón de libros sobre nutrición y psicología infantil, hice un curso de primeros auxilios. Y nunca lo hubiera imaginado... soy una madraza, la verdad".