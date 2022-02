Descubre el poder de adaptación de los complementos de fiesta a los looks 'street style'. ¡Te sorprenderá!

Cecilia Franco

Los complementos de fiesta han pasado a una nueva dimensión. Y no en el sentido de caer en el olvido, sino todo lo contrario. Los bolsos joya, de lentejuelas o con detalles llamativos han sido rescatados de la forma más rentable que pudieras imaginar. Y es que si nunca habías apostado por este tipo de complementos, por no encontrar su máxima versatilidad, María Fernández-Rubíes se está encargando a lo largo de esta temporada de darnos una lección al incluir estos accesorios a sus looks diarios.

Hace unos meses, concretamente al finalizar la época navideña, muchas de nuestras 'influencers' demostraron su rechazo al abandono de las lentejuelas. Y fue ahí cuando decidieron dar una segunda vida a estos accesorios que, al fin y al cabo, parecían tener una combinación muy limitada. Y decimos 'parecían' porque nos han demostrado que la realidad supera a la ficción, o eso al menos ha logrado María Fernández-Rubíes con todos y cada uno de los diseños que esconde su armario.

La 'influencer' se ha convertido en todo una experta en el tema, dio una larga vida a las lentejuelas optando por reutilizar estos bolsos y desde ahí estos se han convertido en un complemento indispensable para el día a día. De hecho, es que los combina hasta con el look más básico y nos alucina el cambio drástico que genera en todas sus propuestas.

Nos dio una lección cuando comprobamos la fuerza de unión entre los tonos flúor o los estampados 'animal-print' y esos detalles deslumbrantes, pero más nos sorprendió cuando decidió combinar el bolso baguette 'strass' de Mango, muy similar al diseño ocre que hemos encontrado, con un 'total look' retro de lo más atrevido.

Lo cierto es que más allá de cualquier idea preconcebida, los complementos de fiesta se han colado en nuestra vida para quedarse, para sorprendernos y para aportar a nuestros looks, desde los más básicos a los más atrevidos, un extra 'glam' que destacará en todas sus versiones y colores. ¿Aún no te has atrevido con este contraste de estilos? María Fernández-Rubíes te inspirará en esta inesperada tendencia.