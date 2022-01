No te quedes con las ganas y anímate con los complementos de lentejuelas que protagonizaron la última noche del año. Aprende a combinar y saca el máximo partido a tus looks diarios.

Nos cuesta mucho despedirnos de la Navidad, de los adornos, pero más nos cuesta desprendernos de todas aquellas prendas y complementos marcados por las lentejuelas. Es cierto que estos brillos son característicos de la época navideña, pero nuestras celebrities favoritas se niegan a olvidarse de ellos y nos proponen dar una segunda vida a todo lo que esconde nuestro armario, como ha hecho María Fernández-Rubíes con el bolso de Zara.

Durante la temporada navideña, seguro que al entrar en algunas de nuestras tiendas 'low cost', te enamoraste de alguna prenda o complemento más propio de la fiesta de Nochevieja. Han sido tendencia los pantalones de lentejuelas que han acaparado todas las miradas, sin embargo, puede que no te convencieran lo suficiente por la falta de expectativa de rentabilidad. Ahora que damos por finalizadas las fiestas, nuestras 'influencers' nos demuestran que estábamos equivocadas, y que reutilizar los looks de fiesta y llevar lentejuelas a diario es posible.

Son muchas las 'influencers' que hasta la fecha han aportado sus 'fashion tips', pero ahora es María Fernández-Rubíes quien reutiliza el bolso de Nochevieja de Zara que, por cierto, ha agotado. El truco para incorporar a diario estos complementos es tan sencillo como saber combinar bien, y mezclar prendas informales, con detalles y complementos más formales.

María Fernández-Rubíes que nos dio hace unos días una valiosa lección para combinar el color morado, ahora se atreve con la combinación más arriesgada que te animará a sacar las lentejuelas a lo largo de todo el año.

En su último post de Instagram, la 'influencer' ha optado por una camiseta básica con dibujo, pantalones efecto cuero que aportan ese toque cañero y combinado con las sandalias metalizadas en tono verde, a juego con los colores del dibujo, y el bolso de lentejuelas que querrás combinar con todo. Este bolso pertenece a Zara y se trata de un diseño con cadena dorada y lentejuelas verdes, ideal para incluir en tus looks. El truco para incorporar lentejuelas está en no quedarse con las ganas, y combinar prendas básicas y sencillas, elevadas con esos complementos sofisticados y deslumbrantes. ¿A qué esperas? Tengas o no un complemento de lentejuelas, estarás deseando probar esta combinación.