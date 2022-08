Angelina Jolie nos ha convencido de la buena idea que es viajar en pijama

El dos piezas con el que hemos visto a la actriz y directora por el aeropuerto junto a su hijo Pax nos ha inspirado por completo.

Julia García

Horas después de hacer público que su hija Zahara, de 17 años, está a punto de ser empezar sus estudios universitarios en la histórica universidad de Spelman, hemos visto unas fotos de Angelina Jolie con un look de lo más peculiar (y estiloso) para viajar. Ya sabíamos del gusto de la actriz norteamericana por las prendas de seda, y más en concreto, por las que se asemejan a esos pijamas suaves y gustosos que hacen del dormir una experiencia si cabe más placentera.

En junio del año pasado, sin ir más lejos, eligió un conjunto de seda negro formado por camisa y pantalón recto con lazada a la cintura que estaba claramente inspirado en los clásicos pijamas. Pero ahora la protagonista de Tomb Raider ha ido un paso más lejos al elegir directamente un pijama de seda como look para viajar en avión.

El diseño, un conjunto de dos piezas formado por un pantalón y una blusa en color marrón oscuro con ribetes claros, es de Yves Saint Laurent y a Jolie se lo hemos visto puesto por el aeropuerto londinense de Heathrow, donde estaba acompañada por otro de sus hijos, Pax.

Junto a unas gafas de sol oscuras y un bolso negro acolchado, el dos piezas color chocolate puede parecer perfectamente un conjunto de seda de entretiempo o veraniego, pero es un pijama satinado de toda la vida, con sus bolsillos delanteros en la blusa y su solapa marcada incluidos.

Unas sandalias planas de Valentino en marrón camel ponen la guinda a un outfit ‘efortless’ que no puede más sofisticado y original al mismo tiempo, si bien Angelina Jolie no es la primera mujer que, literalmente, sala a la calle en pijama. Este hábito, que desde luego no puede ser más cómodo para viajar, se está extendiendo tanto últimamente que ya podemos hablar de tendencia.

De la cama a la calle

¿Cómo lo ves? ¿Te animas en tu próximo viaje o te da vergüenza? Quizá se te haya pasado por la cabeza en varias ocasiones tirar de pijama satinado en viajes largos de avión, por ejemplo, y nunca te hayas animado por el qué dirán. Ya ves que Angelina Jolie no tiene inconveniente en que la vean en pijama millones de personas en todo el mundo. Y hace muy bien porque encima el look es inmejorable. Si te hacían falta ejemplos y referentes, ya tienes uno en mayúsculas, ni más ni menos que Angelina Jolie.