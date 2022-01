Victoria Federica o como lucir el abrigo más elegante y básico de la temporada

La hija de la Infanta Elena sabe que está prenda está clasificada en el ranking de la moda como eterna, ya que siempre va a estar de moda, pase lo que pase.

UXÍA B. URGOITI

No podemos negar que la entrada en nuestra vida de Victoria Federica ha sido un buen soplo de aire fresco. Desde que la sobrina del Rey abriera su cuenta de Instagram tenemos un nuevo concepto de ella y una inspiración más a tener en cuenta. La hija de la duquesa de Lugo nos aporta un toque pijo pero sin ser clásica y aburrida que empieza a convencernos. Parece que la joven controla las tendencias y sabe cómo combinarlas sin perder su estilo. Y una buena prueba de esto que te estamos contando es su última foto en sus redes sociales.

Pero parece que no somos los únicos que opinamos así, ya que Victoria Federica ha pasado unos días en Florencia, dónde se está celebrando la 'Pitti Immagine Uomo', que es el salón de la moda masculina más famoso del mundo. Y allí, formando parte del 'street style' más 'cool' de la Semana de la Moda Masculina Italiana, se encuentra la sobrina de Letizia, con una amiga, y luciendo el abrigo más elegante que cualquier mujer puede meter dentro de su armario.

Las características del abrigo de la hija de la Infanta Elena no van a sorprenderte, porque no te hemos dicho que vaya a ser una prenda sorprendente, sino eterna. Lo que significa que va a durar en tu armario todas las temporadas que tú desees, porque jamás va a pasar de moda. Se trata de un diseño largo, con doble abotonadura, cuello de solapa y cinturón. Se trata de una prenda que es capaz de darte el toque elegante a cualquiera de tus 'looks' de invierno. No importa que luzcas unos pantalones estilo 'jogger', si te los pones debajo de este abrigo, quedarán perfectos.

Puede que la idea se la haya dado su tía Letizia, ya que ella tiene incontables modelos de este tipo de diseño en su armario de Zarzuela. Además, es perfecto si vas a viajar a algún sitio y solo quieres llevar un abrigo: te protege del frío de maravilla porque está realizado en lana y además, es ideal para outfits tanto de día o de noche. Es lo que se llama: la mejor inversión 'fashion' de la historia.

Vas a encontrar muchos modelos de este tipo en tus marcas favoritas 'low cost' e incluso si te das prisa vas a poder adquirir alguno con un buen descuento de rebajas. Nosotras te hacemos algunas propuestas interesantes: