Tendencias de calzado 2022: estos son todos los estilos que luciremos en nuestros pies

Después de unos años en los que ha triunfado la moda 'cozy' para estar en casa, en 2022 las tendencias vuelven a las calles. ¿Quieres saber cómo vestiremos nuestros pies? Estas son las tendencias de calzado que más llevaremos.



PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Estás pensando en renovar tu zapatero? Entonces has llegado al lugar adecuado. Hemos seguido de cerca el street style de las capitales de la moda y los perfiles de Instagram de las que más saben de moda para encontrar las tendencias de calzado más potentes para 2022. Algunas de ellas ya las llevamos el año pasado y probablemente ya las tengas en tu armario, pero otras, en cambio, son nuevas o están haciendo un gran regreso a la moda.

En nuestra gran guía de tendencias, te mostramos cuáles son los zapatos que todo el mundo llevará en los próximos 365 días.

Mocasines con suela track

Los mocasines son todo un clásico en el armario de muchas mujeres. El año pasado celebraron su gran regreso a la moda y llegaron con una novedad importante: suelas gruesas de plataforma también conocidas como suelas track. Si eres fan de esta tendencia estás de enhorabuena, ya que seguirán muy presentes durante todo 2022. Pueden combinarse fácilmente con looks de jeans y blazer. También se pueden llevar con pantalones de traje o con pantalones de cuero, así como con looks femeninos como maxi vestidos vaporosos. Como puedes ver, son unos zapatos extremadamente versátiles.

Consejo: Para que no se te congelen los pies en los días de frío, ponte unos calcetines finos de nylon a juego o unas suelas de piel de cordero en los zapatos.

Botas de montaña

La comodidad y la funcionalidad han sido un gran tema en el mundo de la moda desde la pandemia. Los conjuntos deportivos, por ejemplo, celebraron su reinado absoluto en 2020 y 2021. Y cuando se trata de zapatos, el lema también es que lo principal es la comodidad. Por eso, en el invierno de 2022, en las calles veremos triunfar los calzados robustos, como las botas de montaña. Se trata de un tipo de botas que suelen tener una suela gruesa, un forro cálido y unos cordones llamativos. En cuanto al color, se llevarán tanto los estilos coloridos como los lisos en marrón, beige o crudo.

Zuecos

Nadie esperaba realmente que estos zapatos se convirtieran en imprescindibles. Hablamos de los zuecos. Durante mucho tiempo, los zapatos con suela de madera maciza se consideraban un imposible, pero en 2022 se han convertido en una de las tendencias de calzado más populares. Como ya han demostrado otros modelos de zapatos considerados como 'feos', los zuecos también pueden ser muy elegantes. Las imágenes de street style vuelven a mostrar el camino combinando zuecos con vaqueros y jerseys, vestidos o faldas, con calcetines o sin ellos. Y es que, el aspecto tosco y rústico de estos zapatos, combinado con las prendas femeninas, supone una ruptura de estilo de lo más interesante.

Los cordones están de moda

Ya sean zapatos planos, sandalias romanas, de tacón o botines, los cordones en los zapatos vuelven con fuerza en 2022. Los grandes diseñadores ya hicieron desfilar a sus modelos por la pasarela de las semanas de la moda de finales de 2021 con zapatos de cordones, así que sólo es cuestión de tiempo que las influencers y los trendsetters se suban a la tendencia.

Zapatillas en color pastel

En 2022, las zapatillas deportivas vuelven a estar, un año más, entre los zapatos más populares de todos. Al fin y al cabo, son muy cómodas y simplemente van con todo. Sin embargo, este año llegarán en su versión más pastel. Los colores suaves, como el lila o el menta, serán algunos de los más repetidos, ya que animan de inmediato cualquier look sin resultar excesivos. Un tono que será especialmente popular en nuestras deportivas será el violeta pastel, y no es de extrañar, ya que el pantone de 2022 es el "Very Peri", una mezcla de azul y violeta.