Los vestidos más femeninos y sexys del verano son de Rouje, la marca francesa con la que te pararán por la calle

La nueva colección de vestidos de Rouje nos hace soñar con mañanas en París y largas noches de verano en cualquier pueblo de sur de Francia. Frescos, sexys, de flores y estética vintage estas son las propuestas con las que no pasarás desapercibida.

CLAUDIA PREYSLER

Confieso que hace años que sigo compulsivamente todo lo que publica la diseñadora francesa Jeanne Damas y su marca, Rouje, en sus cuentas de Instagram. Aunque solo hace un par de ellos que, por fin, me decidí a darme el lujo de comprarme uno de los vestidos con los que llevaba encaprichada tanto tiempo. Lo cierto es que al principio me daba pudor gastarme casi 200 euros en una prenda que tiene copias bastante similares en varias cadenas del fast fashion. Sin embargo, como dijo la mítica editora de Vogue Diana Vreeland: It’s not about the dress you wear, but it’s about the life you lead in the dress (no se trata del vestido que llevas, sino de la vida que llevas en ese vestido). Cada vez que me pongo mis vestidos de Rouje (superado el pudor iniciar ya han caído tres) siento que me convierto en una estilosa parisina que se come un croissant y se bebe un café con naturalidad tras haberse pintado los labios. Hasta la música de Françoise Hardy suena en mi cabeza... Es el efecto de las filles en Rouje (como ha llamado su maravillosa nueva colección de maquillaje). Basta un vistazo a la cuenta de Instagram que adoramos todas las amantes del effotless chic francés para querer convertirnos en una de esas chicas que se inspiran en Jane Birkin, Brigitte Bardot, Jacqueline Bisset o Isabelle Adjani.

De estética vintage, estampados, midi, mini, cruzados (el modelo Gabin fue y sigue siendo su primer bestseller), lenceros, ajustados sin ser vulgares, favorecedores y tremendamente sexys tengas la talla que tengas (sus fotos demuestran que quedan bien en una XS y una XL por igual).

Son las razones por las que los modelos de Rouje son los vestidos que no te quitarás este verano y conservarás durante muchos más en tu armario. Esta es la guía definitiva para llevarlos al estilo parisino.

Vestido Allegra, 180 euros

Inspirado en la región francesa de la Provenza, este modelo de Rouje respira verano. Entallado como un corsé de algodón vintage por arriba y terminado en una falda con vuelo y greca con estampado floral, nos encanta para las calurosas mañanas estivales, combinado con alpargatas y cestas, al más puro estilo campestre. Las tallas de este vestido están volando, pero también está disponible en blanco.

Vestido Fauve, 180 euros

De corte midi, camisero, abotonado y poco entallado, el vestido Fauve es uno de los últimos en llegar a la nueva colección de verano de Rouje. Está disponible en color amarillo y rojo.

Vestido Annick, 175 euros

No nos extraña que sea de los más agotados de la nueva colección. En rojo vibrante, midi, ajustado y de tirantes que se atan en la espalda y con una pequeña abertura, este es el diseño más sexy de la marca francesa con el que bailarás hasta el amanecer.

Vestido Gabin, 190 euros

El clásico de Rouje y el favorito de Jeanne Damas. El vestido cruzado midi Gabin se redita en cada colección que saca la marca y este verano vuelve a recuperar los colores y estampados de las primeras. Siempre está agotadísimo en verde, rojo, negro… Pero por suerte hay ocho colores para elegir y rascar las últimas tallas.