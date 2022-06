Un verano más los bolsos de rafia son el complemento definitivo para tus looks estivales.

IRATXE PLAZA

Si hay un accesorio que debemos a Jane Birkin es precisamente el cesto de rafia. Ella lo lucía ya como complemento de calle en los años 70, dándole un nuevo uso más allá del look de playa. Un gesto que las que más saben de moda rescataron desde hace décadas, y reproducen cada verano luciendo su bolso de rafia con looks de calle.

Pieza por excelencia del estilo parisino e imprescindible en el armario estival de los últimos años, esta cesta de acabado artesanal se reinventa para seguir enamorando a las bohemias. Porque más allá del conocido capazo, que seguiremos viendo todo el verano, la industria de la moda revisita este clásico y crea diferentes versiones para llevar los looks de Street style. Ahora triunfa el cesto capaz de competir con el resto de bolsos.

Loewe, JW Anderson o Marni son algunas de las firmas de lujo que siguen apostando por el cesto de la campiña francesa, aunque no lo suban a la pasarelas. Porque si hay un bolso que no puede faltar en verano es este. Pero más allá de la nueva fórmula, por la que no solo apuestan las marcas de lujo sino también las firmas low cost, debemos reconocer que la versión clásica sigue triunfando entre las parisinas.

Su poder de reforzar cualquier look lo convierte en favorito imprescindible, no solo de tu maleta sino también de tus básicos estivales. Además, su acabado natural permite que puedas combinarlo tanto de día como de noche. Esa es la magia de los complementos con una versatilidad infinita. Sin mencionar claro, que no gozan de estacionalidad porque te los puedes colgar siempre que luzca el sol.

Cómo llevan el cesto de rafia las embajadoras del estilo parisino

Aunque hay una regla no escrita por la que tendemos a llevar este tipo de bolsos de su asa corta -así es como lo lucen las francesas-, la forma más cómoda y natural es colgarlo del hombro. Pero claro, así se pierde ese toque parisien que defienden las embajadoras de esta estética bohemia.

1. Con vestido lencero

Jeanne Damas, abanderada del 'savoir faire, luce su cesto de rafia bordado con un vestido lencero, teñido en tonos pasteles y con doble estampado -flores y rayas-, y bailarinas en amarillo piolín.

2. Con top a tiras y shorts

Anne Laure Mais, directora creativa de una marca de moda y otra gran embajadora de la estética parisina, combina su capazo con un top a tiras en negro y shorts. Un look perfecto para salir de terrazas por la noche.

3. Con peto vaquero

Camille Charriere, una británica con corazón francés, es una de las mejores abanderadas del trés chic en Londres. La empresaria de moda luce su cesta con un jersey de punto fino y un peto a rayas. Es el mejor ejemplo de la no estacionalidad de esta pieza de rafia.

Tres formas de llevarlo, un mismo material. Ya nos ha quedado claro que el cesto de rafia no entiende de estaciones, ni de formas, ni de tamaños pero es un imprescindible del armario estival. Por ello, te traemos una selección con las versiones tendencia vistas las últimas semanas en los escaparates de las firmas fast fashion.