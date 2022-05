Esto es todo lo que tienes que saber para triunfar en tu próximo evento.

UXÍA B. URGOITI

Repleta. Así tenemos la agenda para esta primavera y para todo el mes de septiembre. En este 2022 ni el mes de julio, que se suele respetar por eso del calor, se libra en sus primeras semanas de tener alguna boda, bautizo y comunión en nuestros fines de semana. Pero nosotras no nos quejamos. Pocas cosas nos gustan más que preparar un 'look' de evento tras otro, intentando no repetir, combinando vestidos, monos y pantalones con complementos y accesorios para hacer de cada sábado un día súper especial.

Pero no solo nosotras nos hemos dado cuenta de esta nueva fiebre por los eventos. Menos mal que todas nuestras firmas 'low cost' favoritas se han lanzado a crear su propia colección de 'look' para invitadas, donde hemos encontrado verdaderas maravillas. Si una de las primeras en hacerlo fue Zara, ahora le ha llegado el turno a otra de nuestras favoritas, Sfera.

Lentejuelas, encajes, lazos, mangas abullonadas... son los detalles que puedes encontrar en 'Unique', la nueva línea de vestidos de fiesta estilo Alta Costura que ha lanzado la marca joven de El Corte Inglés y que nos tiene completamente enamoradas.

No es muy difícil adivinar el origen de su nombre. La idea es que cuando luzcas cualquiera de los vestidos de esta colección te sientas única y especial, de ahí el título de 'Unique'.

La línea está compuesta solo por vestidos largos y cortos en materiales brillantes y preciosos como las lentejuelas, las texturas satinadas o los encajes. Los diseños varían muchísimo, desde los que llevan la espalda abierta, pasando por los cuellos halter, los siempre favorecedores drapeados y las aberturas super sexys. Son todos ideales, y lo vamos a tener complicado para decidirnos por uno solo, así que vamos a agradecer mucho lo de tener la agenda llena de eventos.

Se trata de una colección no apta para discretas porque en el momento en el que luzcas cualquiera de estos diseños vas a ser la absoluta protagonista de la velada a la que acudas.

Nuestra recomendación es que los combines con accesorios discretos, tanto en bolsos como en zapatos, ya que el vestido va a ser el centro de todas las miradas y no queremos que nada distraiga el foco de atención.

Y por supuesto, no te preocupes de los precios: todos los diseños van desde menos de 50 euros, los más baratos, hasta el más caro que no llega a los 100. Así que súper asequibles.