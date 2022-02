Aprovecha el cierre de Uterqüe y compra a precios de super rebajas

Todas estamos tristes con la noticia, pero ya que va a ocurrir habrá que aprovecharlo.

Estamos todos muy tristes desde que nos enteramos de la noticia del cierre de Uterqüe. Quedan pocos días para que cierren sus puertas las 80 tiendas que tienen en todo el territorio español, la etiqueta se va a integrar dentro de Massimo Dutti, pero sus diseños únicos no van a ser lo mismo. Nosotras queriendo ver el lado bueno de la desaparición de una de nuestras marcas favoritas de Inditex, hemos entrado en la web y nos hemos llevado una gratísima sorpresa, la firma ha decidido sacar de sus almacenes sus piezas más icónicas y ponerlas a la venta con precio de rebajas no, de liquidación. No sabemos cuándo será el cierre definitivo, el anuncio hablaba del mes de febrero, pero nosotras pensamos darnos prisa y aprovecharlo.

Con la mentalidad ya puesta en la primavera, hemos aprovechado para hacer las compras con las que vamos a llenar nuestro armario. Hemos elegido diseños con colores vivos y formatos alejados de los habituales para llevarnos a nuestra casa una prenda para el recuerdo de esta marca que tantos 'lookazos' nos ha regalado. Ya sabes que Uterqüe es sinónimo de calidad y que sus precios no eran baratos, por eso esta oportunidad tienes que aprovecharla.

Entre las compras que hemos hecho en los últimos días de vida de Uterqüe, no podían faltar sus prendas de piel. Ese ha sido uno de sus signos de identidad desde que la marca salió a la calle. Nos hemos enamorado de una camisa de este tejido en uno de los tonos que más vas a ver en este 2022 porque Pantone lo ha nombrado el color del año, el 'very peri'.

Nos ha sorprendido mucho los pocos accesorios que tienen puestos en las rebajas por liquidación, pero puede que hayamos llegado tarde a las mejores ofertas en zapatos, botas, bolsos y demás. Para quitarnos las ganas de tener un bolso de Uterqüe en nuestro armario como si fuera una pieza de museo, hemos elegido un modelo acolchado en color rosa con el tamaño perfecto para llevar lo justo y necesario. Va a ser el protagonista de todos tus 'looks' para la próxima temporada.

Y no hemos podido evitarlo porque ha sido amor a primera vista lo que hemos sentido con el vestido midi de lentejuelas. ¿Quién ha dicho que este tipo de diseños son solo para Nochevieja? Nosotras nos lo vamos a poner en la siguiente boda que tenemos en unos meses, no puede ser más ideal.