Las chicas que hacen surf y llevan ondas 'beach waves' en el pelo adorarán esta sudadera (sostenible y muy limitada)

SILVIA VÁZQUEZ

Su melena rubia ondulada por el agua salada y su piel bronceada por el sol hacen que a primera vista Maud Le Car encaje a la perfección con la imagen clásica de surfista 'cool'. Y lo es; pero lo que hace que esta francesa sea realmente interesante es su capacidad para compaginar su carrera en el mundo del deporte con su faceta como activista: con el objetivo de proteger los océanos ha fundado Save The Mermaid, una asociación que, además, lleva varios años trabajando con Dockers en diferentes proyectos. ¿El último? Crear una sudadera ecológica a la que no le falta detalle y cuyos beneficios irán destinados a la asociación y sus acciones para cuidar el medio ambiente.

La prenda en cuestión está fabricada con un tejido hecho a partir de botellas de plástico recicladas y cuenta con un diseño artístico creado por la propia Maud en el que se suceden los bordados inspirados en la naturaleza. Está a la venta por 99 euros en la web de la firma donde, al tratarse de una edición limitadísima, algunas tallas ya han comenzado a agotarse. Hablamos con la protagonista de esta historia para conocer a fondo su trabajo junto a Dockers.

Háblanos de tu compromiso con el cuidado del medio ambiente. ¿Siempre te ha interesado esta causa?

Desde muy joven me he sentido superconectada con el océano y más aún cuando comencé a surfear; el océano es mi lugar feliz, lo disfruto todos los días y ver cómo un lugar tan mágico se está destruyendo por la contaminación con el paso de los años me rompe el corazón. Le debo todo al océano, así que quiero hacer mi parte para ayudar a protegerlo y que la próxima generación pueda disfrutar de los regalos de la naturaleza tanto como yo lo hice y lo sigo haciendo.

¿Por qué decidiste fundar Save la Mermaid? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación?

Lo hice para usar mi voz para algo que me importa y me preocupa: la preservación del océano. A través de Save La Mermaid quiero crear un movimiento para mostrar que la ecología es accesible y divertida para todos. No hay juicios aquí, simplemente nos esforzamos a diario por tener un impacto mejor en el medio ambiente. Nuestro objetivo principal es crear conciencia sobre cómo tener un impacto mejor en nuestros océanos y cómo reducir nuestro consumo de plástico, por eso organizamos limpiezas de playas durante el año para reunir a otros apasionados del océano y recoger basura en la playa.

En nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos colaborar con la limpieza de los océanos y las playas?

Cualquier ayuda es importante y podemos contribuir a preservar el océano reduciendo el plástico de un solo uso, recogiendo basura en la naturaleza cuando la vemos, apoyando lo local, comprando en marcas sostenibles como Dockers... En definitiva, poniendo nuestro granito de arena a diario.

¿Cómo comenzó tu alianza con Dockers?

Comenzamos a colaborar hace casi 2 años; unirnos era lógico porque compartimos los mismos valores de sostenibilidad y de amor por el océano y la naturaleza, por lo que queríamos apoyarnos mutuamente en esta aventura. Por supuesto, me encantan sus prendas, que son muy cómodas, pero nuestra colaboración va más allá, ya que intentamos mejorar el planeta actuando juntos.

En este tiempo habéis llevado a cabo varios proyectos, ¿cómo ha sido trabajar con el equipo de Dockers?

Es increíble trabajar con una marca que comparte los mismos valores que tú y que está involucrada en proyectos increíbles para ayudar a problemas mundiales, como la escasez de agua con la misión Waves for Water que hicimos en México el año pasado para dar filtros a comunidades que no tienen acceso a agua potable. En Dockers están realmente comprometidos con el medio ambiente y yo creé mi asociación Save La Mermaid precisamente para cuidar el océano. Ellos fueron los primeros en apoyar mi proyecto y hoy estoy orgullosa de compartir esta aventura con Dockers como nuestro principal contribuyente en nuestro eventos de limpieza de playas. Trabajar con ellos es también ser fieles a nosotros mismos y poder expresarnos, como estoy haciendo con la sudadera que he diseñado junto a ellos.

¿Qué tiene de especial esa sudadera?

Ha sido un gran honor para mí tener la oportunidad de diseñar una sudadera para mi primera colaboración con Dockers y es aún más especial porque creamos la sudadera de la manera más sostenible posible: está hecha de botellas de plástico recicladas, los bordados hechos a partir de mis dibujos están teñidos naturalmente en un solo color para ser lo más ecológicos posibles y cada diseño tiene un significado particular relacionado con nuestro amor por el océano y la naturaleza. Por supuesto, hay algunos bordados de sirenas porque parte de las ganancias se donan para ayudar a Save La Mermaid.