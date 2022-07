Sassa de Osma tiene el bañador que mejor sienta y no es negro

Si todavía no tienes tu traje de baño perfecto, la princesa de Hannover tiene el más ideal y el que te va a hacer tipazo sin tener que volver una y otra vez al negro.

UXÍA B. URGOITI

Estamos obsesionadas con el negro. Alguien nos ha dicho y nosotras nos lo hemos creído porque es cierto, que es el color que todas tenemos que llevar porque no hay otro que estilice más y es el que mejor queda. Con la aparición este verano de varias famosas luciendo un bañador en este tono, Aitana o Carlota de Mónaco por ejemplo, se ha convertido en un verdadero objeto de deseo que buscamos de forma desesperada antes de irnos de vacaciones.

Nosotras no vamos a ser las que le quitemos veracidad a un mito 'fashion' tan popular. Estamos de acuerdo en que el negro es el color más elegante, sofisticado y que estiliza a toda mujer que lo luce, pero lo que te queremos demostrar hoy, con ayuda de Sassa de Osma es que no es el único que lo hace y que no hace falta que este verano la playa parezca un funeral, todas a tono, porque las tendencias lo digan.

Desde que descubrimos a la princesa de Hannover nos hemos hecho fans de su cuenta de Instagram. Alejandra de Osma, o Sassa como la llaman con cariño sus seres queridos, comparte en sus redes sociales su día a día y nos da muchas ideas para combinar las tendencias de la temporada, como ocurrió el otro día con un conjunto ideal de Massimo Dutti.

Y en su último post nos ha revelado que hay otros colores de traje de baño que sientan tan bien como el tono del luto y que van a vestir tus baños de verano con el mismo estilazo y la misma sofisticación.

La joven aristócrata ha elegido un traje de baño de una de nuestras firmas favoritas, &Other Stories. Se trata de un modelo confeccionado en material reciclado y tiene una elegante lazada al hombro que permite ajustarlo a la medida de cada cuerpo así que es cosa tuya que te quede bien o mal. El diseño en cuestión sigue una línea sencilla y estilizadora y se encuentra disponible en azul marino, azul klein, verde y rojo, pero nada de negro.

Así que nosotras ya lo tenemos en nuestra maleta para poder presumir de estilazo como Sassa de Osma pero sin tener que recurrir al negro, que aunque ya sabemos que es nuestro mejor aliado cada temporada, este verano 2022 nos merecemos un poco de color y mucha alegría.