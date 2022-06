Aitana sabe que un bañador negro como el suyo te salva todos los veranos

Sienta bien, funciona en cualquier situación, puede darte mucho juego lucido como un top y, lo mejor, nunca pasa de moda.

Julia García

Si hay un bañador que sobrevive verano tras verano ese es el de color negro. Incluso cuando los bikinis lo copaban todo y no dejaban espacio para los diseños de una sola pieza, este sabía bien cómo abrirse camino para quienes lo tienen como primera opción para una jornada de playa. Motivos no le faltan ya que, aunque su sencillez puede que cause rechace en algunas personas, para la mayoría no es más que una oportunidad inmejorable de demostrar que no se puede conseguir más con menos ya que funciona como body para llevar con una falda o unos vaqueros –Vicky Martín Berrocal, por ejemplo, ha sido una de las que más ha sabido exprimir esta combinación– a la perfección.

A esto hay que sumar su innata elegancia, el hecho de que, por su sobriedad, nunca pase de moda y un factor no menos importante: sienta de miedo. El secreto por el que favorece tanto no está solo en su color sino en su corte, el cual, además de minimalista, suele incidir en la zona de las piernas para potenciar un efecto alargador que es insuperable. Se ve muy claro esto en el modelo con el que hemos visto a Aitana recientemente disfrutar de un día a la orilla del mar en una de las idílicas calas de Ibiza.

La cantante se ha decantado por uno de estos bañadores básicos que, en su caso, es de talle alto, con amplio escote redondo, tirantes anchos, deja la espalda completamente al descubierto en forma de U pronunciada y está confeccionada con braguita tipo brasileña. Un diseño que no sabemos dónde ha conseguido la que fuera concursante de Operación Triunfo pero sí que tenemos claro que ha sido una genial elección por lo bien que queda.

Ha sido como decíamos en la isla pitiusa donde Aitana ha presumido de tipazo durante unos días de descanso en compañía de su pareja, el actor Miguel Bernardeau, con quien acaba de terminar de rodar la que ha sido su primera serie para Disney+ que lleva por nombre La Última.

Ya vimos hace unos días todas las posibilidades que ofrecía un bañador así de la mano de María Fernández-Rubíes pero estas imágenes de Aitana consiguiendo un envidiable efecto piernas infinitas no ha hecho más que convencernos de lo bien que puede venirnos un modelo así en nuestra maleta estival para nuestros próximos chapuzones en playas y piscinas.

Aquí tienes algunos de los diseños que siguen la misma línea del de la artista con los que terminar de convencerte de la genial inversión que es.