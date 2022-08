Si ya no puedes repetir tu look de invitada de boda una vez más, los descuentos de verano son el momento clave para invertir en las rebajas de Adolfo Domínguez. Las colecciones del diseñador gallego son perfectas para mujeres de todas las edades que busquen vestidos básicos pero especiales, que duren años en su armario.

CLAUDIA PREYSLER

No es fácil dar con el vestido de invitada (y el look) perfecto para una boda: si es de día, mejor decantarse por midis, cortos y sin brillos llamativos (las lentejuelas mejor que ni para nochevieja), si es de día, necesitamos la elegancia que suelen dar los largos, pero no siempre favorecen. Para evitar coincidir con otras invitadas es necesario huir de Zara, Massimo Dutti y tiendas de cadenas fast fashion (todavía más en rebajas), pero las firmas y marcas de lujo o conocidas como masstige (Adolfo Domínguez, Purificación García, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Sophie and Lucie…) no siempre tienen precios que nos podamos (o nos queramos) permitir.

Si ya no puedes repetir tu look de invitada de boda una vez más, los descuentos de verano son el momento clave para cambiar esos 100 euros que te gastas en ocho cosas de Zara e invertirlos, por ejemplo, en las rebajas de Adolfo Domínguez. Las colecciones del diseñador gallego son perfectas para mujeres que busquen vestidos básicos pero especiales, que duren años en su armario, favorezcan y estén confeccionados con materiales poco contaminantes y de calidad, respeten el medioambiente y el comercio responsable. Aunque la firma española siempre ha buscado crear diseños que favorezcan a mujeres de todas las edades y siluetas, hemos encontrado cuatro vestidos de invitada de boda que mejor sientan si pasas de los 50 años. Discretos, con siluetas holgadas pero femeninas, estampados y monocromos, con un toque moderno y largos sensatos que te servirán para bodas de día y noche y podrás repetir una y otra vez. Porque, como recuerdan desde Adolfo Domínguez: Hay quienes piensan que repetir es no tener estilo, en realidad, repetir es la mejor forma de encontrar el tuyo.

Vestido azul midi

Sin mangas, con escote cruzado y fruncido y en un color azul marino tan elegante que funciona para bodas de día y noche con sandalias finas o con plataforma. Está disponible de la talla 36 a la 40 (en las otras tallas hay lista de espera) y está rebajado al 50 por ciento. Precio: 99 euros.

Vestido cóctel con espalda drapeada

Disponible en azul Klein y en rojo, este vestido largo y recto, es la propuesta más elegante de las rebajas de Adolfo Domínguez. Tiene el cuello redondo y una sofisticada espalda drapeada. Se ajusta con un cinturón que puede extraerse y está hecho en algodón orgánico. Precio: 159 euros.

Vestido de lino estampado

Con un alegre estampado y manga corta, este vestido midi de Adolfo Domínguez tiene una favorecedora y femenina silueta (atención al detalle del cinturón) y la discreción de los diseños de la firma. Además, está confeccionado en lino, un tejido que respeta el planeta, ya que apenas requiere de agua para crecer y que es tan fresco que lo agradecerás en las bodas de verano en las que no se aguante el calor. Sigue disponible en S, pero puede que se reponga en otras tallas. Precio: 99 euros (antes 199).

Vestido de escote pico y volante

En color salmón, sin mangas y con una forma recta, básica y moderna. Perfecto para combinarlo con una gargantilla o un collar llamativo y unos zapatos metálicos, o llevarlo con sandalias planas en cualquier cena de verano. Precio: 79 euros (antes 169).