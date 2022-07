Aparte de la colaboración con la supermodelo Kate Moss, esta semana Zara nos ha puesto los dientes largos con una colección de vestidos y prendas de lino súper sofisticadas y frescas con las que sobrevivir a la ola de calor que nos azota.

C. de la Rosa

Las rebajas de verano duran dos meses (¡o más!) pero que levante la mano la que no ha entrado a comprar ese pantalón de rebajas y ha acabado en los corners de novedades de la nueva colección.

Aparte de la colaboración con la supermodelo Kate Moss, esta semana Zara nos ha puesto los dientes largos con una colección de prendas de lino súper sofisticadas y frescas con las que sobrevivir a la ola de calor que nos azota estos días.

Faldas, tops, pantalones y maravillosos vestidos con cortes midi, halter, escotados, camiseros y tipo túnica en colores neutros y claros son las novedades de Zara que estamos deseando que entren en nuestro armario. Aunque no están rebajados, tienen precios muy razonables y son tan versátiles que pueden usarse tanto de noche como de día. Además, aunque probablemente no necesitemos ni la mitad de la ropa que compramos, si caemos en las tentaciones del fast fashion, al menos estamos comprando un tejido que es de los más respetuosos con el medio ambiente. Y es que el cultivo del lino absorbe cerca de 250.000 toneladas de CO2 cada año, y no necesita ser regado más que por el agua de la lluvia. ¿Necesitas más razones para decantarte por prendas hechas de este sofisticado y fresco tejido vegetal?

Vestido midi túnica en lino

Vestido túnica confeccionada con tejido en mezcla de lino. Escote pico y manga corta. Precio: 39,95 euros

Vestido midi negro en lino con lazada en la espalda

Vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino. Escote recto y tirantes anchos con elástico y cierre en espalda con lazadas. Precio: 39,95 euros.

Vestido midi blanco con cuello halter en lino

Vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino. Escote pico cruzado. Bajo acabado con abertura en espalda y cierre en cuello con botones combinados. Precio: 69,95 euros.

Vestido midi limited edition

Vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino. Escote recto y tirantes finos cruzados en espalda ajustables con lazadas. Bajo acabado en abertura. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura. Precio: 49,95 euros.