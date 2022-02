Los petos vaqueros vuelven esta primavera en la versión más clásica de los años 90 para combinar con toda tu colección de camisas.

Cecilia Franco

En el mundo de la moda todo vuelve, siempre vuelve. En cambio, hay ciertos tejidos que de forma constante viven entre las diferentes tendencias que van surgiendo y resurgiendo con el paso del tiempo. Hablamos del 'denim', el tejido vaquero siempre prevalece entre nuestras opciones, pero va cambiando en función de las diferentes propuestas en tendencia. Hace unos años fue tendencia los vaqueros pitillo, ahora lo son los campana, por lo que sabemos a ciencia cierta que el 'denim' se transforma entre las diversas propuestas. ¿Lo más novedoso? Según JustCoco, no podrán faltar los petos 'denim' esta primavera y así lo ha demostrado.

No es una tendencia que nos venga de nuevas. Con la llegada de la primavera, generalmente, los tejidos 'denim' suelen protagonizar muchísimas propuestas de nuestras tiendas 'low cost'. Desde cazadoras, sobrecamisas, hasta jeans en tendencia. Aunque también cobran mucha fuerza los vestidos de tela vaquera o incluso los monos. Este tejido sabe tanto a primavera, que no podemos evitar caer en cualquiera de sus propuestas y es que si vuelven los petos vaqueros, no podremos esperar más tiempo para estrenarlos.

Seguro que se trata de una prenda que llevaste de pequeña o en tu adolescencia, y te sigue sorprendiendo la capacidad que tiene de reconversión. JustCoco nos descubrió hace un tiempo la versión floral que, hemos de reconocer, se convirtió en una de las más deseadas. Sin embargo, esta temporada optaremos por el clásico de los clásicos de los años 90.

JustCoco nos propone el peto vaquero de pata ancha, de tirantes, con el clásico bolsillo en la parte frontal, para combinar con absolutamente toda nuestra colección de camisas blancas o con opciones estampadas.

Los petos vaqueros que arrasarán esta primavera Ver 7 fotos

Aunque el peto realmente pertenece a la pasada colección de Zara, es cierto que muchas de nuestras firmas 'low cost' ya se han puesto manos a la obra para ofrecernos sus propuestas de nueva colección. Además, Verónica que sabe que no podremos esperar para estrenar nuestros petos, nos propone combinar con largos abrigos de paño y unos mocasines negros clásicos como estos de Maje. Añade además un toque desenfadado con un bonito colgador para el móvil como este de la firma Clementti y... ¡estamos 'ready' para caer en las redes de los petos!