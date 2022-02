En la nueva colección de Zara, JustCoco nos descubre el jersey con la espalda más bonita que no podremos dejar de combinar.

Cecilia Franco

Hay ciertas tendencias que, por diversas razones, arrancan el corazón de las que más saben de moda. Y aunque sabemos que esas tendencias se mueven a la velocidad de la luz, dando paso a ideas más novedosas, es cierto que muchas otras son tan adoradas que se reconvierten, hasta ofrecer una nueva versión más irresistible. Tanto es así que si ya habías caído en las redes de los detalles 'cut out', te advertimos que JustCoco ha encontrado en Zara el jersey con la espalda 'cut out' más bonita que nos salvará lo que queda de temporada y la próxima.

Estamos entusiasmadas con las nuevas colecciones de nuestras tiendas 'low cost'. Aunque hemos disfrutado mucho de la temporada de rebajas, más estamos disfrutando con los descubrimientos y sorpresas que esconden estas novedosas propuestas. Sobre todo, queremos destacar la selección de prendas de nueva colección que alberga Zara. No solo destacamos la maravilla que ha creado de edición limitada junto al Ballet de Nueva York, sino también la cantidad de prendas irresistibles con alguna que otra pincelada que hace referencia a las tendencias. ¿Nuestro último descubrimiento? Viene de la mano de Verónica Díaz de JustCoco que ha encontrado el jersey que nos salvará los días más frescos de primavera.

La 'influencer' que nos alegró la vida al descubrirnos en las rebajas de Zara Kids las zapatillas de colores en tendencia, ahora se despide de las rebajas por todo lo alto con un diseño, por supuesto, lleno de color, que ha sido imposible no incluir a nuestra 'wishlist'.

"In love con este sweater". Normal, nosotras también estamos 'in love' con el jersey de punto que esconde un acabado en la espalda increíblemente bonito. Un diseño de Zara (25,95 €) que nos fascina porque su color frambuesa es muy favorecedor y ayudará a potenciar nuestro bronceado inicial. Pero lo que de verdad destaca es su detalle 'cut out', o dicho de otra manera, su abertura con el detalle fruncido en la espalda. Un diseño ideal para estrenar en los días soleados de invierno, aunque también perfecto para esos días de primavera en los que bajan un poco las temperaturas. No pierdas de vista este diseño porque va a protagonizar gran número de looks en Instagram. ¡Completamente 'in love'!

