JustCoco y Rocío Osorno han coincidido en que todo lo que necesitan las invitadas en este nuevo año es un top de plumas rojo pasión.

Cecilia Franco

Todavía es pronto para marcar una línea fija de las tendencias 2022. Pero lo que sí es cierto que si nuestras 'influencers' favoritas han coincidido en algún detalle con sus looks de Nochevieja, hay que estar alerta porque significa mucho en esta nueva visión 'fashion'. En este último año, las plumas han protagonizado muchos de los looks de las que más saben de moda, e incluso, se ha coronado como la tendencia de 2021, de la cabeza a los pies. Pues bien, parece que va a continuar siendo así entre las invitadas de 2022 que pedirán a gritos el top inspiración que 'influencers' como Verónica Díaz de Just Coco o Rocío Osorno ya han llevado.

Dicen que este nuevo año estará marcado por bodas y eventos especiales. Sea así o no, lo que tenemos claro es que uno de nuestros objetivos es descubrir todo lo que las invitadas del año deben saber, para acertar con ese look, a veces, tan complicado de encontrar.

Estamos convencidas que los colores más vivos van a seguir alegrándonos la vida con propuestas como la que nos lanzó Uterqüe y sus bolsos de fiesta más solicitados o Zara, con los zapatos joya que conquistaron Instagram. Sin ninguna duda, las invitadas de 2022 lucirán bien de color y ya sea a base de complementos o de 'total looks', van a deslumbrar en una explosión de color.

Esta Nochevieja no solo nos ha maravillado por la cantidad de propuestas que hemos recabado a través de Instagram, sino porque además se ha convertido en un punto de partida para todas las invitadas del año. ¿Y qué hemos sacado en claro? Que la invitada estrella de 2022 va a apostar por las plumas, concretamente, por el top de plumas en tono rojo como el que hemos visto en JustCoco y Rocío Osorno. Ambas han coincidido con esta propuesta inspiracional y, después de ver sus combinaciones, estamos seguras que este top, además de ser muy favorecedor, tiene todo lo que una invitada desea. ¡Llamativo y elegante!

El look de JustCoco al completo pertenece a la firma Alicia Rueda, si bien, Rocío Osorno ha optado por sorprender con otra versión de tirantes joya de Uterqüe. Es decir, el top más deseado por las invitadas este 2022 va a ser palabra de honor (o con tirantes joya) y protagonizado por las plumas, tal y como JustCoco y Rocío Osorno adelantan. ¿Estás preparada para crear tu propia versión de plumas de la cabeza a los pies?