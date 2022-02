La temporada BBC estará marcada por los estampados y el conjunto retro de Zara de edición limitada que desearán llevar las invitadas de primavera.

Cecilia Franco

Si hay algo que está causando sensación en el mundo de la moda esas son las prendas con estampados retro. Son muchas las 'influencers' que ya han sacado a la luz cientos de diseños que están provocando gran revolución entre las 'fashionistas'. Y si tenemos que hablar de la prenda que está causando sensación en Zara, tenemos que destacar el traje de estampado geométrico de edición limitada que nos descubre Verónica Díaz de JustCoco.

Estamos constantemente pendientes de las novedades del gigante de Inditex. Y entre las diversas prendas de nueva colección, siempre hay algunas propuestas que destacan más que otras, por sus colores, por sus estampados, su corte o simplemente por ser de edición limitada. Algo así como lo que ha sucedido con los conjuntos o trajes de estampado 'retro'. Desde la pasada temporada, las invitadas han caído en las redes de este estampado tan alegre y colorido, pero lo que no esperaban era que en Zara iban a descubrir el conjunto de edición limitada que, por todos los requisitos enumerados anteriormente, destacará y conquistará la temporada BBC.

Nos lo ha descubierto Verónica Díaz de JustCoco y, desde que lo hemos visto, no hemos podido parar de pensar no solo en la unión de todas sus prendas, sino también en la independencia de esas prendas. La 'influencer' que nos descubrió las zapatillas más estilosas en las rebajas de Zara Kids, ahora nos propone el conjunto que arrasará entre las invitadas de primavera. ¿Por qué? Porque parece un conjunto de lujo y además de ese estampado geométrico en clave retro, incluye una gama de colores que gira en torno al 'Very Peri' y que se entremezcla con el contraste de líneas negras y tonos fucsia. ¿Puede ser más favorecedor?

Ella ha combinado blazer, pantalón campana y camisa, todo del mismo estampado, pero también cabe la posibilidad de modificar alguna prenda en función del evento al que se asista. Verónica recomienda cien por cien este 'total look' para una boda de día, es ideal. "Con otra camisa, sandalias y un clutch ¡de 10!". Pues nos lo apuntamos como idea para la próxima temporada BBC y te inspiramos con muchas otras ideas basadas en el concepto del dos piezas para invitadas.