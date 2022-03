Estas son las prendas denim que debes fichar esta temporada

El armario de primavera está protagonizado por las prendas vaqueras y por eso te traemos algunas ideas en tendencia que debes tener fichadas.

Cecilia Franco

Para bien o para mal, las prendas vaqueras permanecen en nuestra vida. No importa que aparezca la tendencia más loca y rompedora de la temporada, que el tejido denim salvaguarda nuestro armario. A lo largo de nuestra vida, el denim ha sabido adaptarse a la evolución de nuestro estilo y se ha coronado como el tejido por excelencia del 'street style'.

Ahora que se acerca la primavera, la frescura de estas prendas florece. En la temporada primaveral, son muchas las firmas que proponen una selección de prendas vaqueras, adaptadas a esas tendencias predominantes. De hecho, es que los jeans estampados son los más demandados del momento, precisamente, por esa tendencia floral y colorida que prevalece.

Muchas de nuestras 'influencers' han apostado en numerosas ocasiones por el denim. Más bien, se han adaptado a cualquier tendencia denim de la temporada y, si vuelven los petos vaqueros, ellas no tardan en descubrirnos una gran cantidad de ideas del mundo 'low cost'. Lo cierto es que, más allá de las tendencias, los jeans, cazadoras vaqueras y vestidos vaqueros reinan, a excepción de los jeans que son atemporales, sobre todo en primavera.

Todas tenemos algún que otro recuerdo de una primavera de nuestra infancia con un vestido vaquero. Pero también tenemos una gran recopilación de fotografías, en la cual nos damos cuenta que la cazadora vaquera es el abrigo oficial de la primavera. Porque, efectivamente, aunque como ya hemos dicho que los jeans son completamente atemporales, las cazadoras, sobrecamisas o minifaldas vuelven cada primavera para devolvernos la alegría que nos dan las buenas temperaturas, su versatilidad y su aire fresco.

Tal es la fuerza del denim, que no hay armario 'fashionista' que se resista. Es un completo fondo de armario que, cada nueva temporada vuelve a resurgir con su esencia más pura y su adaptación a nuevas temporadas. Porque todas tenemos, al menos, una prenda vaquera en nuestro armario que nos salva en la creación de looks diarios y, por eso mismo, necesitamos tener fichadas nuevas prendas.

Para combinar con tops, blusas o camisas, para crear 'total looks', para crear looks a capas… No importa cuál sea tu idea o propósito, lo que está claro es que un armario de primavera necesita de prendas vaqueras y esta selección que te proponemos son algunas ideas que no podrán faltar esta temporada.